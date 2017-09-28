В Челнах мужчина повез в больницу сбитую им пенсионерку

Накануне 27 сентября, в 9:00, на улице Набережная Тукая 60-летний водитель Kia Rio сбил 70-летнюю пенсионерку.

Как сообщили "Вечерке" в отделе пропаганды ГИБДД Набережных Челнов, автомобилист не выбрал безопасную скорость при заезде во двор дома 10/57. После аварии мужчина самостоятельно доставил пострадавшую в БСМП. Медики диагностировали у челнинки компрессионный перелом позвоночника.

Стоит отметить, что своими действиями водитель иномарки нарушил пункт 2.5 правил дорожного движения. Согласно нему, он был обязан вызвать скорую помощь и сотрудников ГИБДД.

Всего за минувшие сутки произошло 62 ДТП.