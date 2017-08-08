В Челнах мужчина с глазным протезом вонзил нож в свою знакомую

Тело 45-летней женщины обнаружили 3 августа в одном из садовых домиков СНТ «Заря». На бедре погибшей было колото-резанное ранение.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по влекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
По подозрению задержан 37-летний мужчина, который полностью признал причастность к совершению преступления, передает пресс-служба СУ СКР по РТ.
По версии следствия, 2 августа подозреваемый со знакомыми приехал на дачу к своему другу, где они распивали спиртное и жарили шашлыки. После выпитого, между подозреваемым и потерпевшей произошел конфликт в ходе которого женщина обругала мужчину и ударила по лицу, в результате чего у него вылетел протез глаза. Пока подозреваемый искал его, потерпевшая стала пинать мужчину ногами. Мужчина не вытерпел, взял нож и ударил ее по ноге. На этом конфликт был исчерпан, и собравшиеся легли спать. На утро они обнаружили, что женщина умерла.
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