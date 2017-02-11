

В Челнах мужчина угрожал взорвать жилой дом

На место ЧП оперативно съехались все экстренные службы. Людей эвакуировали из квартир.



День презерватива пройдет в Челнах

Фонд Тимура Исламова проведет семинар, тестирования на ВИЧ и раздадут горожанам контрацептивы.



Депутат Челнов заплатит двойной штраф

Полиция отпустил Сергея Яковлева домой и вернула паспорт.



На трассе Казань – Чебоксары произошла страшная авария

По словам очевидцев, в результате столкновения с фурой грузовик «Фрейтлайнер» съехал в кювет и загорелся, перекрыв трассу.



В Челнах задержан депутат горсовета Сергей Яковлев

Как сообщил “Вечерке” источник в правоохранительных органах, в данный момент народный избранник находится в ОП “Центральный”.



В РТ студентку подозревают в совращении подростка

Любовь между ними не одобрили правоохранительные органы - на момент начала близких отношений юноше было только 15 лет, а вот его подруге - 18.



Челнинцы выступают против строительства медцентра рядом с домом

Исполком организовал встречу жителей дома 27/04 и представителей сети стоматологических клиник. Жители утверждают, что из-за пристроя к их дому в квартиры не будет попадать солнечный свет.



В Челнах подсчитали долги за ЖКУ

Общая задолженность населения Набережных Челнов за жилищно-коммунальные услуги выросла на 58 млн рублей.