Жителей жилого дома 54/03 в Набережных Челнах сегодня пришлось экстренно эвакуировать из квартир. Сосед угрожал взорвать помещение - сообщили очевидцы в социальных сетях. К месту съехались все спеслужбы города. По последним данным, мужчина был задержан и госпитализирован с предварительным диагнозом острый психоз.
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Сегодня в новостях:
|11 февраля в 13:07
В Челнах мужчина угрожал взорвать жилой дом
На место ЧП оперативно съехались все экстренные службы. Людей эвакуировали из квартир.
|11 февраля в 11:20
День презерватива пройдет в Челнах
Фонд Тимура Исламова проведет семинар, тестирования на ВИЧ и раздадут горожанам контрацептивы.
|11 февраля в 11:08
Депутат Челнов заплатит двойной штраф
Полиция отпустил Сергея Яковлева домой и вернула паспорт.
|11 февраля в 10:57
На трассе Казань – Чебоксары произошла страшная авария
По словам очевидцев, в результате столкновения с фурой грузовик «Фрейтлайнер» съехал в кювет и загорелся, перекрыв трассу.
|10 февраля в 19:39
Сергей Яковлев: “Полиция забрала у меня паспорт”
“Вечерке” стали известны подробности задержания депутата городского совета.
|10 февраля в 18:55
В Челнах задержан депутат горсовета Сергей Яковлев
Как сообщил “Вечерке” источник в правоохранительных органах, в данный момент народный избранник находится в ОП “Центральный”.
|10 февраля в 16:55
В РТ студентку подозревают в совращении подростка
Любовь между ними не одобрили правоохранительные органы - на момент начала близких отношений юноше было только 15 лет, а вот его подруге - 18.
|10 февраля в 16:45
Челнинцы выступают против строительства медцентра рядом с домом
Исполком организовал встречу жителей дома 27/04 и представителей сети стоматологических клиник. Жители утверждают, что из-за пристроя к их дому в квартиры не будет попадать солнечный свет.
|10 февраля в 16:44
В Челнах подсчитали долги за ЖКУ
Общая задолженность населения Набережных Челнов за жилищно-коммунальные услуги выросла на 58 млн рублей.
|10 февраля в 15:47
Вкладчик Татфондбанка пикетировал Центробанк в Москве
Пострадавшие клиенты банков-погорельцев готовят также одиночные пикеты также перед зданиями Госдумы России и Агентства по страхованию вкладов.
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Правдомер
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Рамиль Халимовзаместитель руководителя исполкома города
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09 февраля, 2017
Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»
Комментарии посетителей
у своего недоноска малолетнего спроси. похоже, он умнее папы.
что такое шифт? жёмга? в лом?
Дорогой Игорь ! Поздравляем Вас с этим знаменательным событием - 13 февраля - Днем Гандона - вашим днем! Если вы...
Так что у кого есть знакомые ГАНДОНЫ можете их поздравить 13 го февраля.
потому, если без кондома или по недомыслию вы их используете многократно - гениталии еще долго чесаться...
яковлев, если ты сам лезешь в такой замес, ты должен быть готов к тому, что и в отделении у них не будет...
Уверен, что увеличение оплаты за отопление сразу на 30 % в этом году (чтобы строить альтернативные котельные) и...
Игорь, примите холодный душ. Или вызовете девушку из досуга. Она почешет вам гениталии, благо в Челнах с этим...
А советский союз не хотите вспомнить? Чиновники боялись народа, не наглели, а сейчас плевать им на народ....
По стопам Еретнова... власть неизобретательна...
а то, что существуют ЗППП и вобще, облико морале, ферштеен?
Так вы повышайте услуги ЖКХ каждый месяц.Доходы населения падают а жизнь дорожает.Так где взять деньги на...
Наверное этот мед.центр хотели построить в 45 ом комлексе им сдесь зарубили сейчас ищут новое место.
Ну подумаешь зачесались гениталии ну и что?
И пусть у Шендеровича матрас конфискуют.
Никакого запаха (от мусоросжигательного завода в Москве - прим. ред.) не ощущается. Наоборот, в воздух...
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