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Сегодня в новостях:
11 февраля в 13:07
В Челнах мужчина угрожал взорвать жилой дом
В Челнах мужчина угрожал взорвать жилой дом

На место ЧП оперативно съехались все экстренные службы. Людей эвакуировали из квартир.

11 февраля в 11:20
День презерватива пройдет в Челнах
День презерватива пройдет в Челнах

Фонд Тимура Исламова проведет семинар, тестирования на ВИЧ и раздадут горожанам контрацептивы.

11 февраля в 11:08
Депутат Челнов заплатит двойной штраф
Депутат Челнов заплатит двойной штраф

Полиция отпустил Сергея Яковлева домой и вернула паспорт.

11 февраля в 10:57
На трассе Казань – Чебоксары произошла страшная авария
На трассе Казань – Чебоксары произошла страшная авария

По словам очевидцев, в результате столкновения с фурой грузовик «Фрейтлайнер» съехал в кювет и загорелся, перекрыв трассу.

10 февраля в 19:39
Сергей Яковлев: “Полиция забрала у меня паспорт”
Сергей Яковлев: “Полиция забрала у меня паспорт”

“Вечерке” стали известны подробности задержания депутата городского совета.

10 февраля в 18:55
В Челнах задержан депутат горсовета Сергей Яковлев
В Челнах задержан депутат горсовета Сергей Яковлев

Как сообщил “Вечерке” источник в правоохранительных органах, в данный момент народный избранник находится в ОП “Центральный”.

10 февраля в 16:55
В РТ студентку подозревают в совращении подростка
В РТ студентку подозревают в совращении подростка

Любовь между ними не одобрили правоохранительные органы - на момент начала близких отношений юноше было только 15 лет, а вот его подруге - 18.
10 февраля в 16:45
Челнинцы выступают против строительства медцентра рядом с домом
Челнинцы выступают против строительства медцентра рядом с домом

Исполком организовал встречу жителей дома 27/04 и представителей сети стоматологических клиник. Жители утверждают, что из-за пристроя к их дому в квартиры не будет попадать солнечный свет.

10 февраля в 16:44
В Челнах подсчитали долги за ЖКУ
В Челнах подсчитали долги за ЖКУ

Общая задолженность населения Набережных Челнов за жилищно-коммунальные услуги выросла на 58 млн рублей.

10 февраля в 15:47
Вкладчик Татфондбанка пикетировал Центробанк в Москве
Вкладчик Татфондбанка пикетировал Центробанк в Москве

Пострадавшие клиенты банков-погорельцев готовят также одиночные пикеты также перед зданиями Госдумы России и Агентства по страхованию вкладов.


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Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

Ложь
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Новости

Выпуск 5 от 09 февраля, 2017г.
11 февраля 2017г. 17:37

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в 13:07
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах мужчина угрожал взорвать жилой дом

В Челнах мужчина угрожал взорвать жилой дом

Жителей жилого дома 54/03 в Набережных Челнах сегодня пришлось экстренно эвакуировать из квартир. Сосед угрожал взорвать помещение - сообщили очевидцы в социальных сетях. К месту съехались все спеслужбы города. По последним данным, мужчина был задержан и госпитализирован с предварительным диагнозом острый психоз.

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