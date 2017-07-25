В Челнах мужчина выпал с четвертого этажа (ФОТО)

|25 июля в 11:06
Хотя официальная инфляция составила за этот период всего 3,1%. При этом сами граждане продолжают беднеть.
|25 июля в 10:27
Одна из допинг-проб нападающего казанского “Ак Барса” дала положительный результат.
|25 июля в 10:11
Vector Next накануне курсировал по маршруту №1, в него может поместиться до 53 пассажиров.
|25 июля в 09:37
Результаты анализа проб воды выявили превышение в 1,3 раза нормативов предельно допустимых концентраций по аммонию и нитритам.
|25 июля в 09:00
Татарстан также отнесли к первой группе регионов, куда выпускники приезжают и учиться, и впоследствии работать.
|25 июля в 08:26
Сегодня ночью команда «КАМАЗ-мастер» прилетела в Бегишево.
|25 июля в 08:19
Рейсы будет выполнять авиакомпания «Комиавиатранс» на воздушных судах L-410 три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.
|24 июля в 16:37
Две ее подружки испугавшись, молча стояли у берега в воде и ничего не могли объяснить, Егор, не раздумывая, прямо в одежде сразу бросился в воду.
|24 июля в 16:09
Управление изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия.
|24 июля в 15:35
На этот раз причиной стали не ливни с ветром, а высокая пожароопасность в лесах.
Комментарии посетителей
Насколько я знаю, Калмашом руководит женщина, госпожа Габдуллина. Неужели не боится, что убийство птиц...
У Закирова у самого вид бандита, вряд ли такой человек честен и чистый.
аукнется это им все со временем,особенно - под занавес жизни, а может и раньше.
Желаю смерти этим убийцам. Мрази и фашисты, по другому не скажешь.
в середине или даже в начале августа они уже улетают, и какие же это сельчане если природу даже не знают, как...
Вот нахрена нам все эти пикетёры. Лучше бы эти пикетеры взяли метлы и мешки для мусора и убрались бы там где...
Родителям вообще не стоит эту фигню покупать.
Доллар и евро переоценены. Причем переоценены нашей же стороной. Попробуй у них прожить на 300 долларов или 300...
1
Речь о тех туристах, которые въезжают на территорию Испании без страховки. Как? Легко. Покупают страховку на 2...
Некрофильским российское государство является лишь отчасти. Оно действительно очень чтит покойников, но...
Теперь ясно чего не хватает для полного счастия ! Вот в понедельничек по холодку поставим еще один...
Причем здесь «воры, насильники, убийцы, грабители»? В материале «Вечерки» речь идет о 705-ти наших земляках...
Если с позицией за памятник – все очень понятно (к аргументам отца Олега – трудно что-либо добавить). То с...
И хватит нести чушь про аппендицит за 5000 евро. Если вы работаете в гос. клинике то должны знать об...
«Мне снился мой приемный покой» - а еще , наверное, ей снилась ее сила воли, когда пациент (в России) зовет, она...
в седьмых - и поэтому пусть и дальше эти т.н. деятели от медЕцины убивают т ка”ЛЕЧАТ” - а че - и зарплата у них...
По документам опубликованным и открытым для всех читателей многие из тех репрессированных являлись...
Чего там...распостранение детских снимков.... В фонтанах, в центре города мамы сами детишек раздевают догола......
Замалчивание репрессий против своего народа - означает одобрение этих репрессий. Одобрение репрессий...