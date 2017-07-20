В Набережных Челнах 21 июля закроют Московский проспект. Ограничения касаются участка от улицы Беляева в сторону Нового города. Объезжать его автомобилистам придется до 24 июля.
- Перекрытие движения связано с реконструкцией Московского проспекта. На этом участке дороги будут ремонтировать трамвайные пути. Исполнительный комитет просит извинить за временные неудобства, - сообщает мэрия Набережных Челнов.
Общественный транспорт, включая трамваи, также направят в объезд участка на Московском проспекте. Новая схема движения будет известна позднее.
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Правдомер
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Министерство образования и науки РТ
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12 июля, 2017
Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс: «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".
В Челнах на 3 дня закроют проспект Московский
В Набережных Челнах 21 июля закроют Московский проспект. Ограничения касаются участка от улицы Беляева в сторону Нового города. Объезжать его автомобилистам придется до 24 июля.
Комментарии посетителей
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