В Челнах на 3000 рублей оштрафовали продавцов косметикой DeSheli

3000 рублей штрафа получила 50-летняя руководитель отдела продаж ООО «Д Леталь Групп» Галина Лазарева из-за того, что у нее и ее заместителя не было профобразования по специальности «организация здравоохранения и общественного здоровья», передает пресс-служба прокуратуры РТ.
В надзорном ведомстве также отметили, что с работниками компании заключены агентские договоры, а не трудовые.
Компания зарегистрирована в Челнах 9 апреля 2013 года. Гендиректор — Наталья Бутурлакина. Офис, согласно данным rusprofile.ru, находится в доме № 49Б на проспекте Мира. Однако многим местным жителям известно, что «Д Леталь Групп» давно расположился на пятом этаже торгового центра «Палитра» и занимается продажей израильской косметики DeSheli. На протяжении трех последних лет горожане жалуются в местных сообществах «Вконтакте», прокуратуру и Роспотребнадзор на деятельность этой компании. Однако она продолжает существовать и поток недовольных клиентов не иссякает.
«5 сентября в 19:00 моя мама пришла на бесплатную процедуру. В ТЦ Палитра ООО “Д Леталь групп”. Через два часа она вышла от туда с двумя чемоданами косметики DESHELI и кредитом в Ренессанс Кредите на ~99778,32 рублей», — еще в 2014-м написал читатель группы «Челны против Дешели и других лохотронов» «Вконтакте» Даниель Мирный (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Моя хорошая знакомая пострадала от действий “Д Леталь групп” в Челнах 8 августа. Оформили на нее кредит в 115 000 тысяч, впаривая кейс. История аналогична тысячам других… Пришла, намазали кремом, напоили чаями, оформили», — пишет на страницах той же группы Анастасия Белова.
Комментарии посетителей
а кто вам разрешил публиковать моё фото с мужем во время семейной разборки? проклятые журналюги, кто вам...
Ну, если она и её подчиненные делают продажи на такие суммы, то ей нужно не учиться, а преподавать эту самую...
Какие нарушения хочет прокуратура что бы были устранены? Розыгрыш закончился-нарушения устранены как народ...
Продукт конкурентный. Просто конкурентов нет. Ты думаешь это легко - сделать так, что бы не было конкурентов?...
просто в восторге что одна тварь затолкала страну в такую задницу
Вот не полюбила я этот магнит-косметик с самого начала)) Все-таки есть у нас хороший Впрок. Если бы там еще...
Ты просто дурак
Надо помнить о всех, кто причастен к этой трагедии - о президенте, который открыл ворота мигрантам - о...
Так все правильно - чем дольше строят, тем выше цена. Поэтому выгодно как можно дольше строить, неужели...
дорога не чищена,гололед,куча разворотов,сужение трассы-куда ей еще ехать
План такой - получить (наверное) джип за 4 ляма и позолоченную цацку, продать все это , что бы купить конуру в...
Сергей, у тебя еще нет выслуги лет, что бы за людьми убирать. Тебе же ясно при трудоустройстве сказали - 10 лет....
Слушай, баран, у тебя бомбить начинает, когда настойка боярышника кончается ?
Выражусь понятными для тебя словами: Отполировано. Давно. ТВОИМ ЯЗЫКОМ :))) ЗЫ: Серый, че ты такой тупой ?
тебя ж на лапату не усадишь.... ты хоть и навоз но будешь сопротивляться... или нет?
ну тебя то не позавут.... с шерстью и мозгами ты давно растался ... с тебя кабысдох пора шкуру да подковы...
ну твое дупло поди давно отполировано ..
роман, что, больно было ? Ну так ты не переживай, это же не принудительный массаж простаты ... Так ты поплачь,...
а ты дибил
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.