Вход | Регистрация
Курсы валют (04.02.2017):
$59.9858-0.3241 64.7307-0.3015
Погода в Набережных Челнах:
Ясно Ясно Пасмурно
-19° -20° -18°
Ночь
04 февраля		 Утро
04 февраля		 День
04 февраля
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
03 февраля в 17:41
Организаторы розыгрыша машины ответят за давку в торговом центре Челнов
Организаторы розыгрыша машины ответят за давку в торговом центре Челнов

Прокуратура города завершила проверку: полиция предупреждала “Магнит Косметик” о недопустимости проведения массовых мероприятий.

03 февраля в 15:43
В аптеках Казани и Елабуги выявлено превышение цен на важнейшие лекарственные препараты
В аптеках Казани и Елабуги выявлено превышение цен на важнейшие лекарственные препараты

За нарушение порядка ценообразования по статье 14.6 КоАП РФ на организации наложены штрафы.

03 февраля в 14:04
В РТ Роспотребнадзор для интернет-покупателей откроет «горячую линию»
В РТ Роспотребнадзор для интернет-покупателей откроет «горячую линию»

В преддверии Всемирного дня прав потребителей в Татарстане решили научить население, как правильно делать покупки через Интернет.

03 февраля в 13:17
В Челнах на 3000 рублей оштрафовали продавцов косметикой DeSheli
В Челнах на 3000 рублей оштрафовали продавцов косметикой DeSheli

Оштрафовали руководителя отдела продаж ООО «Д Леталь Групп» Галину Лазареву за то, что у нее не было профобразования по специальности «организация здравоохранения и общественного здоровья».
03 февраля в 11:19
В РТ на кладбище изнасиловали 13-летнюю девочку из Украины
В РТ на кладбище изнасиловали 13-летнюю девочку из Украины

В Зеленодольске накануне вечером на городском кладбище была изнасилована девочка, которая учится в одной из школ города. Она находилась на кладбище в районе 20:30.
03 февраля в 10:01
В Челнах сократят количество микроавтобусов
В Челнах сократят количество микроавтобусов

Исполком просит перевозчиков следовать конкурсной документации, где четко прописано количество машин. Сокращение коснется 100 микроавтобусов, без работы останутся 200 водителей.

03 февраля в 09:49
Челнинцы могут в лаборатории проверить супругов на измену
Челнинцы могут в лаборатории проверить супругов на измену

Специалисты принимают простыни, нижнее белье, одежду, салфетки, средства контрацепции и даже женские прокладки. Главное условие проведения экспертизы — видимые пятна.
03 февраля в 09:30
КАМАЗ-5490 – в числе лучших товаров года
КАМАЗ-5490 – в числе лучших товаров года

Более 200 предприятий и организаций представили на конкурсе почти 450 товаров и услуг.

03 февраля в 09:21
День защитника Отечества подарит россиянам дополительные выходные
День защитника Отечества подарит россиянам дополительные выходные

Правительство России заранее перенесло выходной с 1 января 2017 года на 24 февраля.

03 февраля в 08:32
В Татарстане школьник погиб при взрыве котла
В Татарстане школьник погиб при взрыве котла

Возгорания после взрыва не произошло, но частично обрушились две стены.


Все новости On-Line
Правдомер
Наиль Магдеев
Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов
26 января, 2017

Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:

"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"

Ложь
Правда

Индекс правды: 93%
Проголосовало: 14

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 4 от 01 февраля, 2017г.
04 февраля 2017г. 08:06

Новости Колумнисты Работа Объявления

Экономика |

Здоровье |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Вечерняя тренировка

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей
Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Карина Фазылзянова
Посмотреть все

Посмотреть все
Видео:
ООО «ТЭСК» стал седьмым резидентом ТОСЭР “Челны” (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




ГлавнаяВечерка On-Line
в 13:17
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах на 3000 рублей оштрафовали продавцов косметикой DeSheli

В Челнах на 3000 рублей оштрафовали продавцов косметикой DeSheli

3000 рублей штрафа получила 50-летняя руководитель отдела продаж ООО «Д Леталь Групп» Галина Лазарева из-за того, что у нее и ее заместителя не было профобразования по специальности «организация здравоохранения и общественного здоровья», передает пресс-служба прокуратуры РТ.

В надзорном ведомстве также отметили, что с работниками компании заключены агентские договоры, а не трудовые.
Компания зарегистрирована в Челнах 9 апреля 2013 года. Гендиректор — Наталья Бутурлакина. Офис, согласно данным rusprofile.ru, находится в доме № 49Б на проспекте Мира. Однако многим местным жителям известно, что «Д Леталь Групп» давно расположился на пятом этаже торгового центра «Палитра» и занимается продажей израильской косметики DeSheli. На протяжении трех последних лет горожане жалуются в местных сообществах «Вконтакте», прокуратуру и Роспотребнадзор на деятельность этой компании. Однако она продолжает существовать и поток недовольных клиентов не иссякает.

«5 сентября в 19:00 моя мама пришла на бесплатную процедуру. В ТЦ Палитра ООО “Д Леталь групп”. Через два часа она вышла от туда с двумя чемоданами косметики DESHELI и кредитом в Ренессанс Кредите на ~99778,32 рублей», — еще в 2014-м написал читатель группы «Челны против Дешели и других лохотронов» «Вконтакте» Даниель Мирный (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Моя хорошая знакомая пострадала от действий “Д Леталь групп” в Челнах 8 августа. Оформили на нее кредит в 115 000 тысяч, впаривая кейс. История аналогична тысячам других… Пришла, намазали кремом, напоили чаями, оформили», — пишет на страницах той же группы Анастасия Белова.

Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Лебедь, рак и ...» ?

Комментарии:


. 04.02.2017 05:54

Ну, если она и её подчиненные делают продажи на такие суммы, то ей нужно не учиться, а преподавать эту самую организацию продаж...

Ответить
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru