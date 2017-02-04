В Челнах на 3000 рублей оштрафовали продавцов косметикой DeSheli

3000 рублей штрафа получила 50-летняя руководитель отдела продаж ООО «Д Леталь Групп» Галина Лазарева из-за того, что у нее и ее заместителя не было профобразования по специальности «организация здравоохранения и общественного здоровья», передает пресс-служба прокуратуры РТ.

В надзорном ведомстве также отметили, что с работниками компании заключены агентские договоры, а не трудовые.

Компания зарегистрирована в Челнах 9 апреля 2013 года. Гендиректор — Наталья Бутурлакина. Офис, согласно данным rusprofile.ru, находится в доме № 49Б на проспекте Мира. Однако многим местным жителям известно, что «Д Леталь Групп» давно расположился на пятом этаже торгового центра «Палитра» и занимается продажей израильской косметики DeSheli. На протяжении трех последних лет горожане жалуются в местных сообществах «Вконтакте», прокуратуру и Роспотребнадзор на деятельность этой компании. Однако она продолжает существовать и поток недовольных клиентов не иссякает.

«5 сентября в 19:00 моя мама пришла на бесплатную процедуру. В ТЦ Палитра ООО “Д Леталь групп”. Через два часа она вышла от туда с двумя чемоданами косметики DESHELI и кредитом в Ренессанс Кредите на ~99778,32 рублей», — еще в 2014-м написал читатель группы «Челны против Дешели и других лохотронов» «Вконтакте» Даниель Мирный (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Моя хорошая знакомая пострадала от действий “Д Леталь групп” в Челнах 8 августа. Оформили на нее кредит в 115 000 тысяч, впаривая кейс. История аналогична тысячам других… Пришла, намазали кремом, напоили чаями, оформили», — пишет на страницах той же группы Анастасия Белова.