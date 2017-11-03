В Челнах на 39% сократилось количество ДТП

На магистральных проспектах Набережных Челнов количество ДТП сократилось на 39%. Важнейший показатель: качественная реконструкция проспектов. Об этом в докладе на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил начальник ГИБДД по Набережным Челнам Радий Кадиков, передает пресс-служба исполома города.
«Городской властью в этом году было сделано очень много для ремонта дорог. Последнее в этом году – ремонт проспекта Московский и улицы Нариманова. За прошлый год в Челнах было 30 мест концентрации ДТП, в этом году стало 21. Причина снижения – в первую очередь ремонт участков, на которые приходилось много происшествий. На проспекте Чулман это перекрёсток с проспектами Хасана Туфана, Беляева, улицей Татарстан. Здесь ликвидированы очаги аварийности, установлены пешеходные ограждения. Думаю, что и ремонт Московского проспекта также даст свои плоды», – отметил Радий Кадиков.
Установка светофора на 1-й дороге (трасса М-7) в районе пос. ЗЯБ также позволила снизить аварийность на этом участке. Как подтвердил Радий Кадиков, ДТП с пострадавшими теперь там нет. «Думаю, что такая поступательная правильная работа городской власти даёт такой положительный результат», – подытожил начальник челнинской ГИБДД.
В докладе также было отмечено, что оставшиеся 21 место концентрации аварий на дорогах в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором: переход на красный свет, в неположенном месте. Причём подобное случается на тех проспектах и дорогах, где сделан ремонт и установлены соответствующие знаки. Это, например, пересечение проспектов Мира и Дружбы Народов.
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