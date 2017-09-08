В Челнах на Элеваторной горе отремонтировали дорогу - жители недовольны

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08 сентября в 12:40
В Челнах депутат хочет засудить директора парка культуры и отдыха
В Челнах депутат хочет засудить директора парка культуры и отдыха

Сергей Яковлев обратился в прокуратуру с просьбой наказать Рима Сафиуллина за эксплуатацию опасных каруселей.

08 сентября в 12:02
В Челнах на переходе, где девочке в ДТП оторвало руку, меняют светофоры
В Челнах на переходе, где девочке в ДТП оторвало руку, меняют светофоры

До этого водители утверждали, что в районе остановке “Автостанция” плохо видно запрещающий сигнал.

08 сентября в 11:49
Челнинцец пожаловался на видеокамеру, которая установлена в туалете медцентра
Челнинцец пожаловался на видеокамеру, которая установлена в туалете медцентра

По словам мужчины, возможная съемка ведется в помещении, предназначенном для взятия анализом мочи при прохождении профосмотра.

08 сентября в 11:35
Прокуратура Татарстана извинилась перед сыном экс-министра юстиции Ильдаром Курмановым
Прокуратура Татарстана извинилась перед сыном экс-министра юстиции Ильдаром Курмановым

Ведомство сожалеет о «причинении вреда в связи с привлечением к уголовной ответственности по семи эпизодам, по которым Курманов-младший был оправдан судом”.

08 сентября в 11:18
У челнинки загорелась квартира из-за невыполненного капитального ремонта
У челнинки загорелась квартира из-за невыполненного капитального ремонта

Об этом женщина рассказала в системе “Народный контроль”. Жалобу направили в исполнительный комитет города.

08 сентября в 10:52
Рустам Минниханов и Эльвира Набиуллина получили Глобальную премию по исламским финансам
Рустам Минниханов и Эльвира Набиуллина получили Глобальную премию по исламским финансам

Заслужили они ее “за значительный вклад в развитие и продвижение исламского финансового рынка на региональном уровне”.

08 сентября в 10:20
На потребности беременных женщин в меле в Татарстане делают бизнес
На потребности беременных женщин в меле в Татарстане делают бизнес

Команда «Сhalk mountains» предлагает любителям полакомиться мелом несколько сортов этого продукта.

08 сентября в 10:17
В РТ в колонии «гниет» «хрустальный» инвалид, осужденный за разврат
В РТ в колонии «гниет» «хрустальный» инвалид, осужденный за разврат

В прошлом году в Челнах инвалида признали виновным в принуждении двух школьниц к действиям сексуального характера. Cуд решил оставить в колонии 35-летнего инвалида-колясочника Дмитрия Афанасьева.

08 сентября в 10:11
В Челнах на Элеваторной горе отремонтировали дорогу - жители недовольны
В Челнах на Элеваторной горе отремонтировали дорогу - жители недовольны

Люди жалуются на автотранспорт местной компании, который гоняет по новой дороге и подвергает опасности жизни и здоровье населения.

08 сентября в 09:32
В школах Татарстана увеличат число уроков русского языка
В школах Татарстана увеличат число уроков русского языка

По распоряжению Премьер-министра РТ Алексея Песошина, с 1 января 2018 года объемы изучения русского языка доведут до объемов, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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в 10:11
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах на Элеваторной горе отремонтировали дорогу - жители недовольны

В Челнах на Элеваторной горе отремонтировали дорогу - жители недовольны

Люди, проживающие на улице Чапаева в поселке Элеваторная гора обратились через социальную сеть к мэру города и главе ГИБДД после того, как у них отремонтировали дорогу. 

"Просим Вас установить искусственные неровности и знаки (Осторожно дети), (Ограничения скорости 20 км/ч). В связи с тем, что на ул. Чапаева была отремонтирована дорога, автомототранпорт, автобусы и сельхозтехника, принадлежащие организации Набережночелнинский Элеватор, ежедневно передвигаются без ограничения скорости обгоняя друг друга. Наши дворы выходят на дорогу проходящей по нашей улице, где мы и наши дети ходим ежедневно в детские сады, школы, на работу". 

Реакции от администрации пока нет. В настоящее время ведутся работы по ремонту автомобильных дорог поселка Элеваторная гора по улицам Спартаковская, Лермонтова, Фурманова, Чапаева на участке от Трактовой до Фурманова. Данные улицы ремонтируются в рамках приведения в нормативное состояние школьных маршрутов. Ремонтные работы планируется завершить до 17 сентября 2017 года.

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