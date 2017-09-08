В Челнах на Элеваторной горе отремонтировали дорогу - жители недовольны

Люди, проживающие на улице Чапаева в поселке Элеваторная гора обратились через социальную сеть к мэру города и главе ГИБДД после того, как у них отремонтировали дорогу.
"Просим Вас установить искусственные неровности и знаки (Осторожно дети), (Ограничения скорости 20 км/ч). В связи с тем, что на ул. Чапаева была отремонтирована дорога, автомототранпорт, автобусы и сельхозтехника, принадлежащие организации Набережночелнинский Элеватор, ежедневно передвигаются без ограничения скорости обгоняя друг друга. Наши дворы выходят на дорогу проходящей по нашей улице, где мы и наши дети ходим ежедневно в детские сады, школы, на работу".
Реакции от администрации пока нет. В настоящее время ведутся работы по ремонту автомобильных дорог поселка Элеваторная гора по улицам Спартаковская, Лермонтова, Фурманова, Чапаева на участке от Трактовой до Фурманова. Данные улицы ремонтируются в рамках приведения в нормативное состояние школьных маршрутов. Ремонтные работы планируется завершить до 17 сентября 2017 года.
Комментарии посетителей
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