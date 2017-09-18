В Челнах на набережной прививали людей от гриппа

Вход | Регистрация
Курсы валют (19.09.2017):
$57.53360 68.58010
Погода в Набережных Челнах:
Ясно Ясно Ясно
+13° +20° +25°
Ночь
19 сентября		 Утро
19 сентября		 День
19 сентября
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
18 сентября в 16:29
Гонщики на внедорожниках во время «Эчпочмак Трофи-2017» раздавили урожай в Менделеевском районе
Гонщики на внедорожниках во время «Эчпочмак Трофи-2017» раздавили урожай в Менделеевском районе

Местные фермеры негодуют и подсчитывают убытки от покатушек по их полям (ВИДЕО).

18 сентября в 15:19
В Челнах землю депутата Яковлева отберут под музей КАМАЗа
В Челнах землю депутата Яковлева отберут под музей КАМАЗа

Такое предположение выдвинул журналистам начальник правового управления исполкома Ленар Ахметзянов.
18 сентября в 13:11
Челнинка претендует на титул «Девушка года Playboy 2017»
Челнинка претендует на титул «Девушка года Playboy 2017»

Лия Ситдикова может попасть на обложку журнала и получить 1 миллион рублей призовых.

18 сентября в 11:21
В ТОСЭР Челны примут нового резидента
В ТОСЭР Челны примут нового резидента

Компания занимается организацией производства имитированной икры, продуктов переработки рыбы и птицы.

18 сентября в 10:56
Россия и Китай начали совместные военные учения вблизи КНДР
Россия и Китай начали совместные военные учения вблизи КНДР

Накануне постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что США может перейти к военным действиям против КНДР.

18 сентября в 10:28
В Челнах бизнесмен застрелился из арбалета
В Челнах бизнесмен застрелился из арбалета

Один из друзей погибшего, видимо, что-то знал о его намерениях или настроении, поэтому приехал к нему домой, выбил дверь в квартиру, но обнаружил на полу уже мертвое тело.

18 сентября в 10:12
В Башкирии прошел митинг в защиту родного языка
В Башкирии прошел митинг в защиту родного языка

Из-за перехода на добровольное изучение началось массовое сокращение учителей башкирского языка, заявили участники акции.

18 сентября в 09:41
Держался из последних сил: недалеко от Тарловки из воды вытащили челнинца
Держался из последних сил: недалеко от Тарловки из воды вытащили челнинца

Надувная лодка рыбака перевернулась и мужчина оказался в воде.

18 сентября в 09:30
Челны единственный город в России, в котором школьники круглогодично несут вахту памяти
Челны единственный город в России, в котором школьники круглогодично несут вахту памяти

Выходными днями на ПОСТу № 1 считаются только 31 декабря и 1 января.

18 сентября в 09:18
Патрульные постовые Набережных Челнов вошли в десятку лучших в России
Патрульные постовые Набережных Челнов вошли в десятку лучших в России

Конкурс профессионального мастерства, посвящённый 300-летию российской полиции, проводился в Тюмени.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

Ложь
Правда

Индекс правды: 9%
Проголосовало: 22

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 36 от 13 сентября, 2017г.
19 сентября 2017г. 05:07

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Гонщики на внедорожниках во время «Эчпочмак Трофи-2017» раздавили урожай в Менделеевском районе
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 08:31
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах на набережной прививали людей от гриппа

В Челнах на набережной прививали людей от гриппа

Акция прошла накануне, 17 сентября, на набережной им.Ф.Табеева. Машина «скорой помощи», где бесплатно прививали от гриппа, была расположена возле пляжа, сообщается на официальной странице администрации города Вконтакте. 

Для вакцинации необходимо было иметь при себе паспорт и полис. Здесь же все желающие могли бесплатно пройти ЭКГ и измерить уровень сахара в крови и артериальное давление.

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 1
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Лебедь, рак и ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru