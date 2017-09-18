В Челнах на набережной прививали людей от гриппа

Акция прошла накануне, 17 сентября, на набережной им.Ф.Табеева. Машина «скорой помощи», где бесплатно прививали от гриппа, была расположена возле пляжа, сообщается на официальной странице администрации города Вконтакте.
Для вакцинации необходимо было иметь при себе паспорт и полис. Здесь же все желающие могли бесплатно пройти ЭКГ и измерить уровень сахара в крови и артериальное давление.
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|18 сентября в 16:29
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|18 сентября в 15:19
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|18 сентября в 11:21
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Компания занимается организацией производства имитированной икры, продуктов переработки рыбы и птицы.
|18 сентября в 10:56
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|18 сентября в 10:28
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Один из друзей погибшего, видимо, что-то знал о его намерениях или настроении, поэтому приехал к нему домой, выбил дверь в квартиру, но обнаружил на полу уже мертвое тело.
|18 сентября в 10:12
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|18 сентября в 09:41
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Надувная лодка рыбака перевернулась и мужчина оказался в воде.
|18 сентября в 09:30
Челны единственный город в России, в котором школьники круглогодично несут вахту памяти
Выходными днями на ПОСТу № 1 считаются только 31 декабря и 1 января.
|18 сентября в 09:18
Патрульные постовые Набережных Челнов вошли в десятку лучших в России
Конкурс профессионального мастерства, посвящённый 300-летию российской полиции, проводился в Тюмени.
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Правдомер
-
Олег МатвейчевПолитолог
-
07 сентября, 2017
Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть".
В Челнах на набережной прививали людей от гриппа
Акция прошла накануне, 17 сентября, на набережной им.Ф.Табеева. Машина «скорой помощи», где бесплатно прививали от гриппа, была расположена возле пляжа, сообщается на официальной странице администрации города Вконтакте.
Комментарии посетителей
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