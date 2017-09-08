В Челнах на переходе, где девочке в ДТП оторвало руку, меняют светофоры

В Набережных Челнах на пешеходном переходе возле остановки "Автостанция" рабочие приступили к замене светофоров в обе стороны. Как сообщили нам источники в ГИБДД города, водители часто жаловались, что в этом месте плохо видно запрещающий сигнал светофора. Напомним, две недели назад там произошло страшное ДТП - водитель КАМАЗа, проехав на красный свет сбил на "зебре" 10-летнюю девочку, которой от удара о грузовик практически полностью ампутировало руку. Сейчас жизнь и здоровье ребенка, благодаря врачам БСМП Челнов и КДМЦ Казани, в безопасности. Происшествие вызвало резонанс в обществе и челнинцы потребовали от властей обезопасить очаг ДТП у Автостанции, построив там подземный или надземный пешеходный переход.
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Сегодня в новостях:
|08 сентября в 15:43
19 сентября в Челны приедет уполномоченный по правам ребенка в РТ
Гузель Удачина проведет встречи с населением. Необходима предварительная запись.
|08 сентября в 15:27
Билеты на первый в России показ «Матильды» раскупили за один день
На прошлой неделе Алексей Учитель анонсировал выпуск четырехсерийного сериала «Матильда» — он появится на экранах в 2019 году.
|08 сентября в 15:02
В Челнах на следующей неделе на Московском проспекте включат освещение
До 12 сентября МУП «Горсвет» планирует завершить установку светильников на проспекте Московский от ул. Беляева до пр. Вахитова.
|08 сентября в 14:14
В Челнах прошли первые казачьи венчания
3 сентября в двух православных храмах состоялись таинства венчания двух пар казаков Боровецкого хутора Волжского казачьего войска.
|08 сентября в 13:56
Почти 160 тысяч жителей Татарстана остались без света минувшей ночью
Предварительная причина происшествия - сработала противоаварийная автоматика на Чебоксарской ГЭС.
|08 сентября в 12:40
В Челнах депутат хочет засудить директора парка культуры и отдыха
Сергей Яковлев обратился в прокуратуру с просьбой наказать Рима Сафиуллина за эксплуатацию опасных каруселей.
|08 сентября в 12:02
В Челнах на переходе, где девочке в ДТП оторвало руку, меняют светофоры
До этого водители утверждали, что в районе остановке “Автостанция” плохо видно запрещающий сигнал.
|08 сентября в 11:49
Челнинцец пожаловался на видеокамеру, которая установлена в туалете медцентра
По словам мужчины, возможная съемка ведется в помещении, предназначенном для взятия анализом мочи при прохождении профосмотра.
|08 сентября в 11:35
Прокуратура Татарстана извинилась перед сыном экс-министра юстиции Ильдаром Курмановым
Ведомство сожалеет о «причинении вреда в связи с привлечением к уголовной ответственности по семи эпизодам, по которым Курманов-младший был оправдан судом”.
|08 сентября в 11:18
У челнинки загорелась квартира из-за невыполненного капитального ремонта
Об этом женщина рассказала в системе “Народный контроль”. Жалобу направили в исполнительный комитет города.
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Правдомер
-
Олег МатвейчевПолитолог
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07 сентября, 2017
Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть".
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Приехали в Челны в 1982 году. Карусели “Ветерок” и “Ромашка” были уже тогда.
кто б сомневался...
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