В Челнах на перевозку жителей в сады-огороды потратят 15 млн рублей

15 млн рублей планируют потратить в Набережных Челнах на перевозку льготной категории жителей в сады-огороды, которая стартует 1 мая и закончится 30 сентября, передает пресс-служба мэрии.

В эту категорию вошли 13 717 жителей. Это Герои Советского Союза, Герои России, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена трудовой Славы; участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла.

Кроме того, в этот список попали неработающие получатели всех видов пенсии, работавшие на день назначения пенсии в организациях бюджетной сферы (за исключением получателей пенсий на детей-инвалидов и на детей по случаю потери кормильца); неработающие получатели всех видов пенсии, вышедшие на пенсию из ликвидированных организаций; лица, сопровождающие инвалидов 1-й группы по зрению; неработающие родители (опекуны) детей-инвалидов; несовершеннолетние дети из многодетных семей и один из родителей, воспитывающий трех и более несовершеннолетних детей; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, их опекуны и несовершеннолетние дети опекуна; неработающие получатели всех видов пенсии, работавшие на день назначения пенсии в ПАО «КАМАЗ».

У каждого из них есть право на 30 поездок. Автобусы в сады-огороды будут отправляться от остановки «Дом обуви», от площадки около завода двигателей, от здания гипермаркета «Мегастрой» (за первой автодорогой), от остановка «51-й комплекс» и от автостанции.