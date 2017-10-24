В Челнах на пожаре в квартире серьезно пострадала пенсионерка

В Челнах на пожаре в квартире серьезно пострадала 62-летняя женщина, передает «Татар-информ» со ссылкой на в пресс-службу МЧС по РТ.

Накануне ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о дыме, идущем из окна одной из квартир дома №41/03 в Новом городе.

На место отправились медики, полицейские, службы газа, дознаватель ОНД, пожарные ПСЧ №56.

Прибывшие на место огнеборцы установили, что дверь в квартиру была открыта. На кухне они обнаружили лежащую на тлеющем паласе женщину с ожогами тела. Сотрудники МЧС вынесли пострадавшую на улицу и передали ее медработникам.

Как передает информагентство, небольшой пожар на площади меньше метра был ликвидирован подручными средствами. В результате инцидента 62-летняя хозяйка квартиры была госпитализирована с ожогами третьей степени и ожогом дыхательных путей. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.