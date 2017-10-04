В Челнах на рынке и в торговом центре изъяли санкционные сыры

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РТ, при проверке торгового центра «Октябрьский» обнаружили партию немецкого Dorblu, а также сыр «Олтермани» из Финляндии.
У индивидуального предпринимателя в торговом павильоне «Экобазар» выявили сыр Dorblu classic, завезенный из Германии, и Dzingas из Литвы. Оба вида подпадают под специальные экономические меры, введенные Российской Федерацией. Материалы проверки направлены в Управление Роспотребнадзора по РТ для принятия административных мер. Все товары были изъяты из оборота и уничтожены.
По данным фактам решается вопрос о привлечении бизнесменов к административной ответственности за реализацию санкционной продукции.
Камская транспортная прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора, Россельхознадзора и таможни продолжает работу по выявлению санкционных товаров в торговых точках.
Кстати, в этом году в Челнах сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора уже изъяли из незаконного оборота почти тонну санкционных яблок и груш из Польши, а также томатов из Турции.
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Это пи*** товарищи. Ну никак не назовешь.
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Ошиблись, завлечение подается в разделе “Социальная защита”, а не «ЖКХ: оплата коммунальных услуг»
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