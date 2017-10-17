На сельхозярмарке в Челнах автомобиль сбил 7-летнего мальчика

В Челнах в месте проведения сельскохозяйственной ярмарки сбили 7-летнего ребенка, сообщает отдел пропаганды УМВД России по Набережным Челнам.

14 октября в 13.15 напротив дома № 20 на бульваре Галиаскара Камала 36-летний водитель автомобиля «Богдан», двигаясь со стороны Московского проспекта в сторону проспекта Мира, превысил скорость и наехал на 7-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Со ссадинами и ушибами ребенок был доставлен в КДМЦ.

Многие пользователи соцсетей после ЧП высказывались о том, что вина в случившемся лежит на организаторах ярмарки, сообщает "Татар-информ". Однако, по мнению сотрудников ГИБДД, не исключено, что ребенок не в первый раз перебегает дорогу в неположенном месте, к слову, живет он неподалеку от места, где его сбили.