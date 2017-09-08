В Челнах на следующей неделе на Московском проспекте включат освещение

До 12 сентября МУП «Горсвет» планирует завершить установку светильников на проспекте Московский от ул. Беляева до пр. Вахитова.

Как цитируют директора МУП «Горсвет» Разифа Гильфанова в пресс-службе мэрии, специалисты предприятия уже установили 90 опор на этом отрезке.

Высота опор из металлической граненой оцинковки составляет 9 метров. Производитель – ОАО «Татэлектромонтаж».

Мощность ламп на опорах – 400 ватт. Лампы ЖКУ, или натриевые лампы, будут светить мягким жёлтым светом. Они способны выдержать перепады температур и влажности.

Опоры освещения МУП «Горсвет» устанавливает также на местном проезде со стороны парка «Гренада» на отрезке от пр. Хасана Туфана до ул. Беляева. На этом участке будут светить лампы мощностью 250 ватт.

В конце недели включат освещение на отрезке от ул. Академика Королёва до пр. Дружбы Народов.