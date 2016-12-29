В Челнах на стройке рабочие обнаружили труп женщины

По словам очевидцев, женщина была одета не по погоде, а вокруг тела находилось множество пустых фанфуриков. Эксперты не исключают возможность смертельного отправления лосьонами «двойного назначения».

Бригада монтажников к работе на этой стройке приступила недавно. Один из них по указанию руководства решил убрать скопившийся металлолом в небольшое двухэтажное строение, которое стоит тут еще со времен бывших владельцев - раньше здесь располагалась автостоянка. Мужчина поднялся на второй этаж и ужаснулся - на полу лежало полуодетое тело женщины.

Работники сразу сообщили о страшной находке – на место прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска. По словам сторожа строительного объекта, неизвестные люди и ранее пытались проникнуть на территорию.

Личность умершей женщины следователи устанавливают. Назначенная судебно-медицинская экспертиза должна прояснить - наступила ли смерть женщины от естественных причин или носит криминальный характер. По итогам экспертизы станет ясно, есть ли основание для возбуждения уголовного дела, сообщает Эфир-24.