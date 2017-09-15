В Челнах на торги выставлен участок земли, где депутат Яковлев хотел построить выставочный центр

Исполнительный комитет Набережных Челнов выставил на аукцион земельный участок площадью 5093 кв.м., расположенный на Автозаводском проспекте, в районе здания «Форт-Диалог». Как указано в документации, вид разрешенного использования земли — выставочный центр.
Депутат горсовета Челнов Сергей Яковлев в разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» сообщил, что узнает в земельном участке тот, на котором он два года назад планировал построить выставочный центр. История вызвала резонанс в СМИ, ее обсуждение дошло до президента Татарстана Рустама Минниханова.
Напомним, в ноябре 2015 года Яковлев распространил в СМИ открытое письмо на имя мэра города Наиля Магдеева, в котором пожаловался, что ему не выдают разрешение на строительство нового выставочного центра, не продлевают договор аренды на земельный участок под ним и блокируют объединение трех арендуемых земельных участков в один. Позже ситуация получила неожиданное развитие: Яковлев обратился в прокуратуру РТ с жалобой, что его выставочный центр и земельный участок отбирают не просто так, а для передачи другому инвестору — учредителю ГК «ЕвроГрупп», владельцу промпарка «Челны» Алексею Миронову. В результате долгого разбирательства неосвоенные вовремя участки вернулись в собственность города, который теперь выставил их на торги одним лотом.
Яковлев полагает, что, поскольку земля находится недалеко от генеральной дирекции ПАО «КАМАЗ», автогигант может завладеть ей и построить там новую парковку.
«На данный момент потребность в парковочных местах у КАМАЗа перед генеральной дирекцией полностью удовлетворена, и мы не планируем расширять наши парковки», — опроверг порталу это предположение руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев.
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