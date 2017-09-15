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15 сентября в 13:26
КБК им. Титова открывает производство в Подмосковье
КБК им. Титова открывает производство в Подмосковье

Проект находится на стадии разработки. Открыть производство планируют в середине 2018 года.

15 сентября в 12:32
В Лондоне произошел новый теракт
В Лондоне произошел новый теракт

На станции метро Parsons Green сработало взрывное устройство, по предварительным данным пострадали 20 человек.

15 сентября в 12:28
В Челнах на торги выставлен участок земли, где депутат Яковлев хотел построить выставочный центр
В Челнах на торги выставлен участок земли, где депутат Яковлев хотел построить выставочный центр

Яковлев полагает, что, поскольку земля находится недалеко от генеральной дирекции ПАО «КАМАЗ», автогигант может завладеть ей и построить там новую парковку.
15 сентября в 11:23
Tatarka выпустила клип с провокационным названием (ВИДЕО)

Видео-блогер из Набережных Челнов Ира Смелая выпустила новый видеоролик на песню «Pussy Power»

15 сентября в 11:04
В Челнах пройдут гонки на мини-багги
В Челнах пройдут гонки на мини-багги

Спортсмены посоревнуются за кубок команды “Камаз-мастер”.

15 сентября в 10:02
Работникам литейного завода КАМАЗа запретили курить
Работникам литейного завода КАМАЗа запретили курить

Специально отведенные ранее комнаты для курения будут не просто закрыты на замок, но и опечатаны.
15 сентября в 09:10
Мэр Челнов подписал соглашение о строительстве индустриального парка «Хайер»
Мэр Челнов подписал соглашение о строительстве индустриального парка «Хайер»

По словам Рустам Минниханова, уровень отношений между Россией и Китаем способствуют развитию инвестиционных проектов.

15 сентября в 08:28
Верховный суд не нашел криминала в действиях челнинца, стрелявшего из Калашникова
Верховный суд не нашел криминала в действиях челнинца, стрелявшего из Калашникова

Он счел, что в решении горсуда автограда нет данных о том, в чем именно заключалось нарушение общественной безопасности и общественного порядка.

14 сентября в 16:48
В Челнах спасатели вызволили водителя из зажатого КАМАЗа
В Челнах спасатели вызволили водителя из зажатого КАМАЗа

Его госпитализировали в БСМП с ушибленной раной левого колена, ушибом правого коленного сустава, ссадинами правой голени и бедра.

14 сентября в 14:55
Соцсети: в Челнах мужчина спрыгнул из окна
Соцсети: в Челнах мужчина спрыгнул из окна

Окровавленное тело нашли возле одного из подъездов дома в 17 комплексе.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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15 сентября 2017г. 14:00

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в 12:28
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах на торги выставлен участок земли, где депутат Яковлев хотел построить выставочный центр

В Челнах на торги выставлен участок земли, где депутат Яковлев хотел построить выставочный центр

Исполнительный комитет Набережных Челнов выставил на аукцион земельный участок площадью 5093 кв.м., расположенный на Автозаводском проспекте, в районе здания «Форт-Диалог». Как указано в документации, вид разрешенного использования земли — выставочный центр.

Депутат горсовета Челнов Сергей Яковлев в разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» сообщил, что узнает в земельном участке тот, на котором он два года назад планировал построить выставочный центр. История вызвала резонанс в СМИ, ее обсуждение дошло до президента Татарстана Рустама Минниханова.

Напомним, в ноябре 2015 года Яковлев распространил в СМИ открытое письмо на имя мэра города Наиля Магдеева, в котором пожаловался, что ему не выдают разрешение на строительство нового выставочного центра, не продлевают договор аренды на земельный участок под ним и блокируют объединение трех арендуемых земельных участков в один. Позже ситуация получила неожиданное развитие: Яковлев обратился в прокуратуру РТ с жалобой, что его выставочный центр и земельный участок отбирают не просто так, а для передачи другому инвестору — учредителю ГК «ЕвроГрупп», владельцу промпарка «Челны» Алексею Миронову. В результате долгого разбирательства неосвоенные вовремя участки вернулись в собственность города, который теперь выставил их на торги одним лотом.

Яковлев полагает, что, поскольку земля находится недалеко от генеральной дирекции ПАО «КАМАЗ», автогигант может завладеть ей и построить там новую парковку. 

«На данный момент потребность в парковочных местах у КАМАЗа перед генеральной дирекцией полностью удовлетворена, и мы не планируем расширять наши парковки», — опроверг порталу это предположение руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев.

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