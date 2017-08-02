В Челнах на три дня перекроют проспект

В связи с дорожными работами 2,3,4 августа будет перекрыто движение автотранспорта по проспекту Дружбы Народов на участке от улицы Раскольникова до проспекта Чулман в обоих направлениях.
На участке кольца (заезда/выезда в пос. Чаллы Яр) будут работать два асфальтоукладчика на всю ширину дороги, укладывающих последний (третий) слой асфальта. Поэтому здесь дорожники на один день полностью перекроют движение.
Всего же толщина обновленного полотна проспекта Дружбы Народов после работ составит порядка 15 сантиметров. Изначально в смету закладывалось два слоя, но после анализа состояния дороги решили укладывать три слоя асфальта. Старое покрытие дорожники убрали до бетонного основания, сообщает пресс-служба мэрии.
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