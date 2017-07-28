В Челнах на участке проспекта Московский полностью перекроют движение

В связи с производством дорожных работ в рамках реконструкции проспекта Московский с 28 по 29 июля будет полностью закрыто движение автотранспорта на участке от остановки "Ак мечеть" до улицы Беляева в сторону пос. ГЭС, передает пресс-служба исполкома города.

Администрация просит водителей учесть варианты объезда при движении.

Автобусный маршрут №2 будет курсировать через Автозаводский проспект, проспект Мира, Раиса Беляева, затем снова по Московскому проспекту.