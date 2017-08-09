В Челнах на учете стоят 14 подростков, которые осуждены, но находятся на свободе

В Набережных Челнах обсудили вопросы учета и мониторинга несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. В мероприятии приняли участие сотрудники филиала Уголовно исполнительной инспекции по Автозаводскому району, члены комиссии по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан.

На сегодняшний день в филиале состоят на учете 14 подростков, осужденных без лишения свободы.

Заинтересованные стороны изучили проблемные ситуации, возникающие в неблагополучных семьях и пути их решения. В числе проблемных вопросов – алкоголизм и асоциальное поведение родителей, восстановление утраченных документов, плохая дисциплина и успеваемость подростков в школе и другие.

По каждому случаю принимаются меры, направленные на комплексную помощь несовершеннолетним и семьям, в которых они воспитываются.