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05 сентября в 17:17
Когогин презентовал в Москве «КАМАЗы» премиум-класса
Когогин презентовал в Москве «КАМАЗы» премиум-класса

Цена автомобиля точно будет дешевле, чем Mercedes, но ненамного.

05 сентября в 16:15
В Челны из Америки едет виолончелист-виртуоз Георгий Гусев
В Челны из Америки едет виолончелист-виртуоз Георгий Гусев

Когда-то известный музыкант учился а местной школы искусств, а теперь устроит бесплатные мастер-классы для юных талантов.

05 сентября в 15:33
В Челнах началась акция по очистке родников
В Челнах началась акция по очистке родников

Жителями Комсомольского района были очищены от мусора родник Красный Урал, находящийся в поселке Красные Челны и родник в садовом обществе «Гидростроитель».

05 сентября в 14:37
Челнинский второклассник получил награду за героизм при пожаре
Челнинский второклассник получил награду за героизм при пожаре

Ильназ Смирнов не растерялся, когда утром 28 августа в его доме (50/04) загорелся балкон.

05 сентября в 13:58
Челнинец получил ожоги половины тела
Челнинец получил ожоги половины тела

С ожогами 2 и 3 степени его госпитализировали в больницу.

05 сентября в 13:43
В подмосковной Ивантеевке задержали ученика, открывшего стрельбу (ВИДЕО)
В подмосковной Ивантеевке задержали ученика, открывшего стрельбу (ВИДЕО)

Пострадала учительница и трое учеников, которые спасаясь от подростка с оружием прыгали из окон школы.

05 сентября в 12:52
Челнинской девочке, которой одноклассник выколол ручкой глаз, школа выплатит еще 70 тыс. рублей
Челнинской девочке, которой одноклассник выколол ручкой глаз, школа выплатит еще 70 тыс. рублей

Верховный суд счел необходимым увеличить сумму выплаты, включив в нее моральную компенсацию.

05 сентября в 11:16
Бизнесмен из Челнов построил в своей деревне мемориальный комплекс
Бизнесмен из Челнов построил в своей деревне мемориальный комплекс

Два памятника — труженикам тыла и воинам-интернационалистам были установлены им своими руками в Альметьевском районе.

05 сентября в 10:41
Челнинское предприятие закрыли на 20 суток за нарушение природоохранного законодательства
Челнинское предприятие закрыли на 20 суток за нарушение природоохранного законодательства

Жители Набережных Челнов жаловались в Министерство экологии на одно из предприятий по улице Тозелеш.

05 сентября в 09:22
Муфтий РТ: “В Мьянме, как скот, вырезают тысячи мусульман”
Муфтий РТ: “В Мьянме, как скот, вырезают тысячи мусульман”

Двойные стандарты в действиях западных политиков увидел Камиль-хазрат Самигуллин.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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06 сентября 2017г. 06:05

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в 15:33
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах началась акция по очистке родников

В Челнах началась акция по очистке родников

В Комсомольском районе, в рамках Года экологии и общественных пространств, стартовала акция по очистке родников. 

Жителями района были очищены от мусора родник Красный Урал, находящийся в поселке Красные Челны и родник в садовом обществе «Гидростроитель». Акция проходит с 4 по 9 сентября. Неравнодушных жителей города приглашают к ней присоединиться, сообщается на сайте мэрии.

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