В Челнах началась “охота на зайцев”- безбилетников

В Челнах начались рейды в общественном транспорте по выявлению безбилетных проездов. Штраф для "зайцев"составляет 300 рублей, при этом пассажир должен будет покинуть автобус.
«Выявляется большое количество людей, которые не оплачивают проезд или оплачивают его несвоевременно. Это нарушение. Билеты можно приобрести у водителей или кондукторов, можно воспользоваться электронным кошельком», - отметил начальник отдела транспорта Руслан Ибрагимов.
В настоящее время тестируется система оплаты при помощи банковских карт. Система начнет работу на всех городских маршрутах с ноября 2017 года, сообщает пресс-служба мэрии.
Комментарии посетителей
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” Путинизм головного мозга” - это лучше, чем отсутствие головного мозга или наличие в нём лишь одной извилины....
Предыдущий комментатор боится за духовные скрепы... Они вовсю трещат и идут в разнос))))
Голосуй не голосуй всё равно получишь Челны Бройлер. нмчего личного это бизнес.
А у меня сырное самое любимое, необычный вкус! а за местного производителя можно только порадоваться ))
Удачи им!
Сырное , лично я пробовала на 3- . Второй раз точно не возьму !!!
Обожаю это мороженое! Удачи на конкурсе!
Все конкурсы это видимость. Не верю в эти якобы первые места.
А смысл?
Четверку?! Вам польстили...
а еще раньше только х/б закупали
Пробовал Хохла - вкусно, но дорого ))
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хоть кто-то задумался об этом. синтетику легко стирать, но при пожаре прилипает намертво к коже
Я думаю, что у предыдущего комментатора “путинизм головного мозга”. Вам бы телевизор меньше смотреть. Что вы...
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