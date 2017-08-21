В Челнах началась “охота на зайцев”- безбилетников

В Челнах начались рейды в общественном транспорте по выявлению безбилетных проездов. Штраф для "зайцев"составляет 300 рублей, при этом пассажир должен будет покинуть автобус.

«Выявляется большое количество людей, которые не оплачивают проезд или оплачивают его несвоевременно. Это нарушение. Билеты можно приобрести у водителей или кондукторов, можно воспользоваться электронным кошельком», - отметил начальник отдела транспорта Руслан Ибрагимов.

В настоящее время тестируется система оплаты при помощи банковских карт. Система начнет работу на всех городских маршрутах с ноября 2017 года, сообщает пресс-служба мэрии.