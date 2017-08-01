В Челнах начали проверять готовность образовательных учреждений к новому учебному году

С сегодняшнего дня рабочие группы, в составе которых специалисты управления образования и по делам молодежи, управления здравоохранения, военного комиссариата, комбината «Школьное питание», Роспотребнадзора, Госпожарнадзора будут проверять образовательные учреждения в целях обеспечения безопасности учащихся, а также в целях создания оптимальных условий для организации учебно-воспитательного процесса.

Как сообщает пресс-служба исполкома города, с 1 по 8 августа начнется приемка общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и профессионального образования.

Приемка детских садов начнется 11 августа и продлится до 21 числа.

Также в августе пройдет приемка других муниципальных учреждений:

учреждений культуры - с 23.08.2017г. по 24.08.2017г. и с 6.09.2017г. по 07.09.2017г. ;

учреждений физической культуры и спорта - с 23.08.2017г. по 25.08.2017г.;

молодежных учреждений - с 21.08.2017г. по 28.08.2017г.