В Челнах начались встречи руководства города с населением

В автограде стартовали ежегодные встречи представителей Исполнительного комитета с населением, на которых подводятся итоги проделанной за 2016 год работы и ставятся задачи на 2017 год, сообщает пресс-служба исполкома города. Первая встреча прошла накануне в гимназии №29.

Заместитель министра экономики Республики Татарстан Наталья Таркаева доложила об основных экономических показателях республики, отметив, что в прошедшем году была начата реализация Стратегия социально-экономического развития 2030. Она также остановилась на том, что в России сегодня уделяется особое внимание поддержке моногородов, примером тому может служить принятое в январе постановление о присвоении Набережным Челнам статуса ТОСЭР.

Глава района Раушан Усманова подробно рассказала об основных успехах города во всех отраслях городского хозяйства, остановившись на деятельности территориального общественного самоуправления. Напомним, что в настоящее время в Набережных Челнах осуществляют свою деятельность 76 ТОС, из них в Автозаводском районе - 23.

«В городском конкурсе проектов территориальных общественных самоуправлений по благоустройству и озеленению города Набережные Челны 2016 года победили 11 ТОС нашего района. На средства городского гранта (1 млн. 670 тыс. рублей) были благоустроены придомовые территории (тротуары, озеленение), построены 1 спортивная и 1 детская площадки. 9 ТОСов Автозаводского района стали победителями Республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественной самоуправление года Республики Татарстан». Выигранная ими сумма, 5 млн. 053 тыс. рублей, была направлена жителями на ремонт внутриквартальных дорог микрорайонов, а также на благоустройство детских, спортивных площадок во дворах и организацию мероприятий в комплексе» - цитирует ее пресс-служба.

По традиции с докладом о деятельности выступили участковый уполномоченный отдела полиции, председатель ТОС, депутат Городского Совета, директор ООО «Челныстройремонт».

Кстати, следующая встреча с населением с участием должностных лиц состоится уже сегодня.