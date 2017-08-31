В Челнах начался набор в Яндекс.Лицей

Начался набор в Яндекс.Лицей. Это бесплатные курсы, где школьников обучают программированию на примере Python — простого в освоении языка с богатыми возможностями.

Заявки принимаются от школьников 8 и 9 классов. В Татарстане набор открыт в трёх городах: Казани, Иннополисе и Набережных Челнах. В Набережных Челнах набор будет проходить в детском технопарке «Кванториум».

Программа Яндекс.Лицея рассчитана на два года. На занятиях лицеисты знакомятся с теорией и осваивают технологии на практике. Как распорядиться полученными знаниями, ребята решают сами. Кто-то, возможно, захочет стать разработчиком и создавать игры или веб-приложения. А тем, кто мечтает пойти в науку, умение программировать пригодится, например, для обработки результатов экспериментов.

Набор в Яндекс.Лицей — конкурсный. Для поступления нужно до 10 сентября заполнить анкету на сайте проекта и пройти онлайн-тест на умение мыслить логически. Те, кто справится с ним, получат приглашение на собеседование. Учебный год начнется 2 октября. Занятия в Яндекс.Лицее проходят дважды в неделю после 15:00, поэтому их легко совмещать со школой, сообщает пресс-служба мэрии.