В Челнах начался набор в Яндекс.Лицей

Начался набор в Яндекс.Лицей. Это бесплатные курсы, где школьников обучают программированию на примере Python — простого в освоении языка с богатыми возможностями.
Заявки принимаются от школьников 8 и 9 классов. В Татарстане набор открыт в трёх городах: Казани, Иннополисе и Набережных Челнах. В Набережных Челнах набор будет проходить в детском технопарке «Кванториум».
Программа Яндекс.Лицея рассчитана на два года. На занятиях лицеисты знакомятся с теорией и осваивают технологии на практике. Как распорядиться полученными знаниями, ребята решают сами. Кто-то, возможно, захочет стать разработчиком и создавать игры или веб-приложения. А тем, кто мечтает пойти в науку, умение программировать пригодится, например, для обработки результатов экспериментов.
Набор в Яндекс.Лицей — конкурсный. Для поступления нужно до 10 сентября заполнить анкету на сайте проекта и пройти онлайн-тест на умение мыслить логически. Те, кто справится с ним, получат приглашение на собеседование. Учебный год начнется 2 октября. Занятия в Яндекс.Лицее проходят дважды в неделю после 15:00, поэтому их легко совмещать со школой, сообщает пресс-служба мэрии.
Комментарии посетителей
- а какая раздельная система образования создана в этой школе? она входит в систему образования города, РТ и...
Нужно желание жителей и нет проблем.
спасибо за подсказку. пойду мороженое ГОСТ ЧХ куплю
Кстати, согласно Конституции проявлениями дискриминации в области образования считаются: - создание или...
попробуйте... идея интересная... хотя и завиральная... на уровне фантазий третьеклассника...
Откуда в Челнах взялись геи? Еще недавно гопники не давали пройти нормальным людям. А тут геи. Как...
Гей-Люссак, Жозеф Луи - был один... Все остальные п...ы
Да что мелочиться, надо еще лучших директоров туда отобрать, лучших уборщиц, лучших вахтеров. Всех собрать в...
Разумеется, только отбором учеников стать лучшими не получится. И только отбором учителей стать лучшими не...
на 3яб вообще проблемы с парками. гулять негде.
Из 500 тыс. жителей Челнов собрали наиболее способных детей в одну школу так, что на попадает в тройку лучших...
Может ты просто тупой? я все поняла
Какие минералы? Три раза прочитал статью. Ни черта не понял. Кто сказал ,кому сказал, кто вмешался. По...
не хило ,только ни кто их не содержит- брехня,и распил денег,
Да, прикольно. Пустые тележки для денег. Теперь они ему не нужны. Денюжки укатили в неизвестном направлении,...
Господин Галяутдинов может, конечно, тратить свои деньги как хочет, хоть на кафель, хоть на унитазы, но по...
А господин Зубарев владелец ТТС, имеющий громадный доход, помог кому-нибудь или нет? Редакция напишите о...
Мэр города искренне убежден, что «заразиться» благотворительностью, относительно родных школ, могло бы...
как же задолбали эти курильщики!!! ну покурил ты, неужели нельзя затушить свой окурок, а не бросать горящий...
Охренеть...... вместо того что бы кушать барашка они пойдут в школу, это что творится , с каких пор какой то...