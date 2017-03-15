В Челнах начнется производство бронеавтомобилей для ВДВ

Серийный выпуск бронеавтомобилей для ВДВ производства «КамАЗа» начнется в 2019 году. Он был разработан в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Тайфун-ВДВ», сообщил замкомандующего войск по материально-техническому обеспечению генерал-майор Нариман Тимергазин.

«К настоящему времени на заводе «КамАЗ» создан опытный образец аэромобильного автомобиля на колесной базе, способного десантироваться парашютным способом из самолетов, оснащенного современным комплексом вооружения и обеспечивающего высокую защищенность личного состава.

Сейчас идут его испытания, в 2018 году планируется их завершить и с 2019 года приступить к серийному производству этих машин и их поставкам в ВДВ батальонными комплектами. Пока названия у автомобиля нет, он его получит перед началом серийного производства», - цитирует Тимергазина ТАСС.