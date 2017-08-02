В Челнах найден без сознания гражданин Таджикистана

В минувшее воскресенье днем в районе парка «Прибрежный» был найден без сознания гражданин Таджикистана Махмажобир Нажмидинов. Об этом сообщили его родственники в соцсети ВКонтакте. По их словам, 19-летний парень до сих пор находится в реанимации с переломом шейного отдела позвонков.

"Также были потеряны все документы, нашедшим просим вернуть за вознаграждение. Кто владеет какой-либо информацией о случившемся, просьба звонить по телефону 8(960)-059-82-53" - обратились они к жителям города.