В Челнах найден без сознания гражданин Таджикистана

|02 августа в 15:58
На мероприятии ждут выпускников среднего профессионального образования.
|02 августа в 15:49
Парень находится в реанимации с переломом шейных позвонков, а родственники ищут очевидцев происшествия.
|02 августа в 14:16
Соответствующий заказ появился на сайте государственных закупок.
|02 августа в 13:45
11 августа на майдане в парке “Прибрежный” на разогреве у столичных звезд будет Фирдус Тямаев.
|02 августа в 12:50
Сейчас мальчик, получивший при падении тяжелые травмы, находится в реанимационном отделении ДРКБ. Его мать тоже в больнице — с переломом ребра.
|02 августа в 12:27
В ходе выездных инспекционных проверок было взыскано 97 млн. рублей дополнительных поступлений.
|02 августа в 11:33
В связи с дорожными работами 2,3,4 августа будет перекрыто движение автотранспорта по проспекту Дружбы Народов.
|02 августа в 09:00
Каждый год мы расходуем бюджет планеты все быстрее и быстрее, смещая день экодолга все ближе к началу года.
|02 августа в 08:30
В 2015-ом году Резо Бухникашвили был приговорен к 22-ум годам лишения свободы в колонии строгого режима в Казани.
|02 августа в 08:26
Официальное поздравление опубликовано на сайте исполкома города.
Комментарии посетителей
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Урна за восемь с половиной штук.Наверное со стразами.
Эта статья, написанная со слов самих Валиевых, это видео, эти фотокопии из амбулаторной карты ни у кого не...
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исламова и фельдшер УБИЦЫ ЭТО ОНИ УБИЛИ ДЕВОЧКУ.
Господи столько гнили у вас. У родителей такое ГОРЕ, а вы СУКА такая ГНИЛАЯ такую дрянь пишешь! Чтоб тебя БОГ...
Нет, в белом халате ходил, сидел, жрал и т.п. фельдшер - убийца. В сущности, кроме перечисленных действий он...
А что? Валиевы в белых халатах ходили по дому, когда у них ребенок заболел? В белом халате легче безразлично...