В Челнах налоговая инспекция проведет день открытых дверей

Инспекция ФНС России по городу Набережные Челны Республики Татарстан сообщает, что 14 и 15 апреля 2017 года в Налоговой инспекции, по адресу: проспект Мира,21, пройдет Всероссийская акция «День открытых дверей», посвященная декларационной кампании 2017 года.

В рамках акции жители и гости города смогут получить информацию от сотрудников налоговой службы:

- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;

- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;

- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;

- как воспользоваться компьютерами с программным обеспечением и получить помощь при заполнении налоговой декларации в электронном виде;

- о получении налоговых вычетов и по многим другим вопросам.

Во время проведения акции, прием налогоплательщиков будет осуществляться по следующему графику:

* 14 апреля – с 08:00 до 20:00 часов

* 15 апреля – с 10:00 до 15:00 часов.

Инспекция ФНС России по городу Набережные Челны Республики Татарстан напоминает, что декларационная кампания продлится до 2 мая 2017 года.

Обращаем внимание, что представление налоговой декларации после установленного срока (после 2 мая 2017 года) является основанием для привлечения такого лица к налоговой ответственности в виде штрафа в размере не менее 1 000 рублей(статья 119 Налогового Кодекса Российской Федерации).

Более подробную информацию о декларационной кампании 2017 года можно узнать на сайте www.nalog.ru в разделе «Декларационная кампания», по телефону Единого Контакт-центра 8-800-222-22-22, либо лично посетив инспекцию.