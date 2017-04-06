В Челнах напали на водителя маршрутки

ЧП произошло накануне вечером на остановке "51 комплекс". Водитель "Форда", следующего по маршруту 43, получил ножевое ранение.

Как стало известно "Вечерке", мужчину госпитализировали в БСМП. Сейчас устанавливаются все подробности происшествия. По его словам, с холодным оружием на него напал пассажир, который сел на переднее сиденье.

Кстати, перевозчик, на которого работает мужчина, также проводит внутреннее расследование.