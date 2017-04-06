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07 апреля в 10:48
Исполком Челнов разыграл право торговать в подземках
Исполком Челнов разыграл право торговать в подземках

По результатам аукционов заключены 256 договоров аренды с перечислением в городской бюджет ежемесячной арендной платы в сумме 590 000 рублей без учета коммунальных услуг.

07 апреля в 09:45
Полиция Челнов расследует факт вандализма в сквере Тукая
Полиция Челнов расследует факт вандализма в сквере Тукая

У подножия скульптуры Габдуллы Тукая была разбитая плита. Также плитка отсутствовала в некоторых местах на парапете, окаймляющем памятник.

07 апреля в 09:01
В Челнах напали на водителя маршрутки
В Челнах напали на водителя маршрутки

Мужчина доставлен в БСМП с ножевым ранением.

07 апреля в 08:57
В Татарстане создали фонотеку голосов осужденных
В Татарстане создали фонотеку голосов осужденных

Все те, кто сейчас отбывает наказание в исправительных колониях, “сдали” образцы голосов. База данных активно используется при расследовании уголовных дел, связанных с телефонным мошенничеством.

07 апреля в 08:48
В Набережных Челнах пройдет танцевальный баттл
В Набережных Челнах пройдет танцевальный баттл

Цель баттла – определить лучшую танцевальную команду добровольцев, активистов добровольческих движений.

07 апреля в 08:22
Старый асфальт с Московского проспекта Челнов пойдет на кладбищенские дороги
Старый асфальт с Московского проспекта Челнов пойдет на кладбищенские дороги

На ремонт дорог готовы выделить из бюджета РТ 800 млн. рублей. За эти деньги исполнитель обязан до 12 октября этого года обновить дорогу так, чтобы нижний слой покрытия прослужил пять лет.
06 апреля в 16:31
Исполком Челнов оказал матпомощь матери пострадавшей во время теракта студентки
Исполком Челнов оказал матпомощь матери пострадавшей во время теракта студентки

Девушка все еще находится в больнице. По словам женщины самочувствие Анны хорошее, она надеется на скорую выписку.

06 апреля в 16:28
В Челнах, из-за теракта в Петербурге, обследуют школы, детсады и места скопления людей
В Челнах, из-за теракта в Петербурге, обследуют школы, детсады и места скопления людей

По всей республике ужесточены меры безопасности на транспорте, а также социальных и промышленных объектах.

06 апреля в 16:16
Приплыли: Челнинцы жалуются на “океаны” во дворах
Приплыли: Челнинцы жалуются на “океаны” во дворах

По словам горожан, дороги по весне превращаются в полосу препятствий.

06 апреля в 15:55
Следком РТ выявил новый эпизод по делу руководства Татфондбанка
Следком РТ выявил новый эпизод по делу руководства Татфондбанка

В отношении Роберта Мусина возбуждено еще одно уголовное дело по статье “злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия”.


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Правдомер
Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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Выпуск №13 от 05 апреля, 2017г.
07 апреля 2017г. 11:01

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в 09:01
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах напали на водителя маршрутки

В Челнах напали на водителя маршрутки

ЧП произошло накануне вечером на остановке "51 комплекс". Водитель "Форда", следующего по маршруту 43, получил ножевое ранение. 

Как стало известно "Вечерке", мужчину госпитализировали в БСМП. Сейчас устанавливаются все подробности происшествия. По его словам, с холодным оружием на него напал пассажир, который сел на переднее сиденье.

Кстати, перевозчик, на которого работает мужчина, также проводит внутреннее расследование.

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