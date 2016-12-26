В Челнах нарушители устраивают снежные свалки

Чтобы поймать нарушителей с поличным, инспекторам приходится устраивать засады. За вывоз снега на разрешенные площадки нужно платить, поэтому некоторые организации и оставляют собранный на своей территории снег, где придется. Так свалка образовалась, к примеру, у кладбища.
В городе есть два легальных снегохранилища – территория у проспекта Яшьлек и карьер в поселке Элеваторная Гора. Доступ для большегрузов сюда платный – примерно 1,5 тысячи рублей.
Экологи напоминают: пытаясь сэкономить, предприниматели рискуют заплатить больше. За незаконный вывоз и складирование снега полагаются крупные штрафы: до 5 тысяч рублей для физлица, от 10 до 30 тысяч – для должностного лица, от 30 до 50 – для индивидуальных предпринимателей, а для юрлиц - от 250 до 500 тысяч рублей, сообщает Эфир-24.
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