12-летний школьник пропал накануне, около четырех часов дня. Об этом его мама Зиля Ахметшина сообщила в социальных сетях.
Как стало известно «Вечерке» мальчик был найден сегодня утром на ЗЯБи.
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24 октября
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|24 октября в 08:47
Челнинский бюджет стал приносить доходы
Суммарный доход Набережных Челнов за 9 месяцев 2017 года находится на отметке в 6 млрд 353 млн рублей. Из этой суммы 3 млрд 457 млн рублей получены за счет собственных доходов.
|24 октября в 08:33
В Челнах нашли пропавшего 12-летнего мальчика
12-летний школьник пропал накануне, около четырех часов дня.
|24 октября в 08:27
Житель РТ в автомобиле “скорой” упал на годовалого сына: ребенок скончался
В больницу вместе с сыном поехал 28-летний отец. Будучи в нетрезвом состоянии, по пути следования мужчина пошатнулся и упал на ребенка. Спустя два часа мальчик скончался в больнице.
|24 октября в 08:22
Представители татарского народа попросили Собчак защитить татарский язык
Соответствующее открытое письмо было опубликовано в группе в соцсети под названием «Татары за Собчак». Активисты также обращают внимание, что татары — второй по численности народ в РФ.
|24 октября в 08:16
Минсвязи РТ заказало установку в Татарстане почти 350 камер видеонаблюдения
Камеры устанавливаются с целью обеспечения «общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Республики Татарстан».
|24 октября в 08:08
Челнинец выращивал марихуану в теплице на подоконнике
Сотрудники отдела наркоконтроля УМВД города задержали 32-летнего челнинца по подозрению в сбыте более 2 гр. марихуаны.
|23 октября в 16:02
В Челнах разработали интерактивную карту пунктов приема ламп и батареек
Недопустимо выбрасывать отработанные лампы вместе с обычным мусором, превращая его в ртутьсодержащие отходы, которые загрязняют парами подъезды жилых домов.
|23 октября в 15:05
Космонавт сфотографировал Казань с орбиты земли
Сергей Рязанский отметил, что столица Татарстана отлично смотрится с борта МКС.
|23 октября в 12:40
Активисты Елабуги попросили Леонида Барышева отменить показ «Матильды»
Сюжет картины от начала до конца не соответствует исторической действительности, считают они.
|23 октября в 11:30
Коммунальщики Челнов: Дороги обработаны против гололеда
По заявлению администрации города, она держит ситуацию с погодными условиями под контролем.
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Олег МатвейчевПолитолог
Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть".
Комментарии посетителей
Это крымская кликуша всех взбудоражила. Не нравится-не ходите! Уверен, они и историю не знают, и библию не...
Что за уроды поставили значок “нравится” на такой печальной новости? Вы совсем с ума сошли что ли?
Лёня, не обращай внимания на мракобесов.
“Я не читал, но осуждаю!” Где-то я уже такое слышал... P.S. Не нравится - не ходи, не смотри.
А запуск образовательной программы «Курс прорывного лидерства» для руководителей высшего звена...
и каковы итоги таких поездок-что внедрили в татарстане ? и как оно у нас работает ?
У нас есть только одна Конституция - Конституция Российской Федерации.
Ну чё делать то ??? Изучать или нет ? Если нет - считай что пропало, если изучать - есть два путя - изучать...
Эти нарушения с мизерным штрафом проводят для отвода глаз...
на гэсе в 7 комплексе внутриквартальную дорогу 2или 3 месяца ремонтировали
во всех автобусах и маршрутках надо разместить электронный адрес хозяина автобуса или директора...
Из школы уволилась в 2000 году именно из-за этого. НИЧЕГО не поменялось за 17 (!) лет.
Всем частникам можно разрешить, если соблюдаются все требования безопасности перевозки людей, и нормальных...
Это точно! Приходится из денег, собранных родительским комитетом с родителей школьников, оплачивать эти...
Что означает “на ЭТОЙ неделе”? Это что? В КАЖДУЮ неделю что ли теперь работники детсадов должны будут ездить...
Да уж! Хоть кто-то поднял эту тему! НАДОЕЛО! Заполнять залы , покупать книги и билеты на концерты , выписывать...
а почему данное объявление не направлено в прокуратуру города?
Представьте, что в какой-нибудь конторе сидят одни англоязычные... если бы да кабы во рту бы выросли грибы! Где...
Ситдикова Дильбар Василовна - специалист отдела дошкольного образования УО (информация с сайта Управления...
Учителя и воспитатели зависимы от таких руководителей (в школе и в детском саду такой стиль руководства -...