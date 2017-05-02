В Челнах не смогли найти мужчину, прыгнувшего в воду с моста

30 мая в 17:26 в службу «112» позвонил очевидец и сообщил, что в Набережных Челнах около дома 10/70 в поселке ГЭС с центрального моста в реку Мелекеска прыгнул мужчина. Беспокойство вызвало то, что тот не выплывает долгое время, сообщает пресс-служба МЧС.

На место происшествия выехали спасатели ЗПСО №6. Они спустили на воду моторную лодку и начали производить поиск методом траления того места, где, предположительно, утонул мужчина.

- Поиск произвели на площади 200 на 100 метров. Губина в данном месте до 3 метров. Ситуацию осложнила захламленность дна строительным мусором. Поиск результатов не дал, - сообщают в МЧС Татарстана.