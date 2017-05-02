В Челнах не смогли найти мужчину, прыгнувшего в воду с моста

|02 мая в 19:12
Санитарные врачи города предупреждают: от садового участка до тяжелого заболевания один шаг, если не провести уборку домика правильно - с дезинфицирующими средствами.
|02 мая в 19:05
Транспорт адаптирован для маломобильных групп пассажиров, оснащен видеокамерами и спутниковой навигацией, сообщает пресс-служба КАМАЗа.
|02 мая в 08:55
На место происшествия выехали спасатели. Они спустили на воду моторную лодку и начали производить поиск методом траления того места, где, предположительно, утонул мужчина.
|02 мая в 08:33
С начала сезона появились первые пострадавшие: покусан 21 житель республики. Врачи не рекомендуют снимать клеща самостоятельно: под кожей может остаться голова насекомого.
|02 мая в 08:22
На фото обратил внимание и британский таблоид The Telegraph: «ВМФ России гордится своими кошками. Хотя Россия и Запад имеют много различий, есть одна вещь, которая объединяет, — „кошачья“ одержимость”.
|02 мая в 08:07
Предварительно, водитель Peugeot 4007 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ford, который развернуло, и в него врезалась двигавшаяся в попутном направлении “Лада Приора”.
|02 мая в 07:56
Праздник Весны и Труда в Набережных Челнах начался с шествия по проспекту Мира.
|30 апреля в 16:01
Доходы супруги президента Татарстана — Гульсины Миннихановой в 2016 году составили 2,35 млрд рублей, главы республики — 7,5 млн рублей.
|30 апреля в 14:12
Городская прокуратура по поручению Илдуса Нафикова завершила проверку скандальной видеозаписи из школы Челнов.
|28 апреля в 16:22
К 160 часам обязательных работ приговорил суд Челнов 57-летнего местного жителя Марата Саитхаджаева, набросившегося с ножом на ребенка.
Комментарии посетителей
Интересно откуда у жены Минеханова недвижимость в Саудовской Аравии в наследовании? Наверное дедушка был...
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О чем хотел сказать-то?
Грамотнее будет подписать акт со словами: услуга не оказана, оплате не подлежит. Т.е. не в квитанциях на...
Везде цензура, глупости писать - не мешки ворочать, да? А этот персонаж - просто сказка. Как чушь нести, да...
Марат, попробуй устроиться на работу в хороший коллектив. Ты же спец. Твое мировозрение изменится. ...
“... тогда забегают...” Ничего они бегать не будут. Выйдут за дверь и распишутся сами за вас, вы и знать не будете,...
Зато натурель))
А к нам приходили два парня, посмотрели всё- и духовку, и шланг, и все конфорки проверяли, даже плиту...
очень оригинальная)))))))))
У нас в доме 28/03 такая проверка была в январе. Пришла девушка и стала проверять плиту. Из четырёх конфорок две...
У нас в 10 комплексе также проверяли, сунули акты на подпись и ушли. Люди и не знают, что они должны посмотреть....
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Более 10% учителей русского языка не владеют своим предметом после окончания...
У меня в младших классах была учительница, которая била детей линейкой, а если ребенок жевал жвачку,...
А может это оригинальня рецептура ??? :))
На сегодняшний день Россия закупает все вакцины и прививки зарубежом-Европа, Америка. Только в 2015 году после...
Да ладно... У нас в 3 классе учительница в детей туфлями кидалась и утверждала, что выражение “моральные уроды”...
Ваш вопрос - о качестве вакцин. И о том, соблюдают ли медицинские работники требования к показаниям и...
Да, согласна, там по поводу безопасности очень переживают. И инструктаж и разминка все на должном уровне....
Я не верю прививкам. Не потому что я “яжмать”, хотя и мать. После прививок от коклюша в течение полугода двое...