В Челнах новый этап опрессовки труб (график отключения)

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01 августа в 16:27
В Татарстане вор рассказал в сети о содержимом украденной сумки (ВИДЕО)
В Татарстане вор рассказал в сети о содержимом украденной сумки (ВИДЕО)

На популярном видеохостинге YouTube появился новый блогер из Казани - Альберт-воришка.

01 августа в 15:21
В Челнах “Родительское Всероссийское Сопротивление” устроят пикет перед мэрией
В Челнах “Родительское Всероссийское Сопротивление” устроят пикет перед мэрией

Они протестуют против “умело завуалированных под «заботу о детях» ювенальных технологий”.

01 августа в 14:42
Жители Тукаевского района выступили против строительства птицефабрики
Жители Тукаевского района выступили против строительства птицефабрики

Они обратились к депутату ГД РФ Альфие Когогиной, но она не смогла дать никакого определенного ответа по этой теме.

01 августа в 14:09
Бывшего вице-мэра Уфы приговорили к условному сроку
Бывшего вице-мэра Уфы приговорили к условному сроку

Его признали виновным в попытке хищения 1,8 млн рублей.

01 августа в 13:38
Челнинская “карта развлечений”
Челнинская “карта развлечений”

Парки и скверы города опубликовали афишу мероприятий на текущую неделю.

01 августа в 12:50
В Челнах начали проверять готовность образовательных учреждений к новому учебному году
В Челнах начали проверять готовность образовательных учреждений к новому учебному году

Делается это в целях обеспечения безопасности учащихся, а также в целях создания оптимальных условий для организации учебно-воспитательного процесса.

01 августа в 12:15
Челнинец пожаловался на состояние инфекционной больницы
Челнинец пожаловался на состояние инфекционной больницы

Фото, которое он прислал в “Народный контроль”, было сделано в детском отделении.

01 августа в 11:24
«ВКонтакте» собирает данные о пользователях и передает их
«ВКонтакте» собирает данные о пользователях и передает их

Приложение изучает перечень установленных программ на устройстве пользователя, собирает данные о его местоположении и сохраняет список точек подключения пользователя к WiFi.

01 августа в 10:21
В Татарстане прекратят принимать документы на оформление загранпаспорта
В Татарстане прекратят принимать документы на оформление загранпаспорта

Такие меры будут приняты УФМС в период проведения чемпионата мира 2018 по футболу.

01 августа в 10:05
На Спасской ярмарке в Елабуге установят металлодетекторы
На Спасской ярмарке в Елабуге установят металлодетекторы

Более 300 сотрудников полиции Елабуги будут охранять правопорядок в городе , еще более ста полицейских приедут на помощь из других районов РТ.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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01 августа 2017г. 23:23

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в 08:44
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах новый этап опрессовки труб (график отключения)

В Челнах новый этап опрессовки труб (график отключения)

Для проведения IV этапа гидравлических испытаний и плановых ремонтов на тепловых сетях с 08 августа по 22 августа 2017г. будет произведено отключение горячего водоснабжения у потребителей Автозаводского района. Так, горячей воды не будет во всех домах 24, 25, 46, 48, 50,51, 61, 63, 65 комплексов. Также горячей воды не будет в следующих домах:

·  Объекты 22 комплекса, кроме здания 22/01 ДК «КАМАЗ», 22/02 АТЦ «Олимп», 22/06 ООО «Мастер М», «Оранж-Фитнес»;

·  Объекты 23 комплекса: ж/дома 23/05(1), 23/07 блоки В, Г, Д, шк.23/08, прочие 23/05А, Б, В;

·  Объекты 47 комплекса: ж/дома 47/02, 47/08, 47/14, 47/31, 47/35, 47/36/1, 47/36/5, 47/36/6, шк. 47/09, прочие 47/07, 47/14а, ЗАО «МосВА-К», Сбербанк, ФЛ «Кравченко»;

·  Объекты 49 комплекса, кроме ж/д 49/03, 49/05, 49/06, 49/10, 49/11, 49/15, д/с 49/12, шк. 49/16;

·  Объекты 52 комплекса, кроме ж/д 52/20а, 52/21, 52/23, 52/27, 52/28, 52/29;

·  Объекты 53 комплекса, кроме ж/д 53/21г, 53/26, 53/27, 53/28, 53/30, 53/42, 53/44, м-н «Камилла», «Магнит», рынок «Тулпар», ТК «Кама»;

·  Объекты 54 комплекса, кроме ж/д 54/14, 54/24а, прочие 54/24, 54/24А, прочие 54/26, 54/26А, 54/30, НчЭС;

·  ЖК «Солнечный» (блок Б).

Горячее водоснабжение остальных потребителей не прекращается.

Просим жителей города отнестись с пониманием к данной теме, так как гидравлические испытания содействуют устранению возможных аварий осенью и зимой.

Ремонт теплосети проходит более чем на 20 участках по всему городу. Серьезными темпами ведется реконструкция основных тепловодов № 200 (ТЭЦ, Новый город), № 310, 210, БСИ. Работы выполняет филиал АО «Татэнерго» – «Набережночелнинские тепловые сети».

Производится замена старых труб с диаметром 1000 мм на новые с увеличением диаметра на 1200 мм. Это позволит существенно увеличить пропускную способность и снизить технологические потери, сообщает пресс-служба мэрии. 

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