В Челнах обнаружился в подпольной продаже “Боярышник”

В Челнах обнаружился в подпольной продаже печально известный "Боярышник". "При спуске в подземный переход со стороны 30 комплекса в вечернее и утреннее время производится продажа флаконов «Боярышник»", - написал бдительный горожанин в систему "Народный контроль".

Напомним, случай массового отравления этим средством для ванны (содержащим метиловый спирт) «Боярышник» произошел в Иркутске. От него пострадали 123 человека, из которых 76 скончались.