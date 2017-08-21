В Челнах оплачивать проезд можно будет банковскими картами

|21 августа в 15:52
Терминалы уже установлены в салоне нескольких автобусов маршрута №27.
|21 августа в 14:16
Первые рейды показали - большое количество людей не оплачивают проезд или оплачивают его несвоевременно.
|21 августа в 13:30
Сразу семь заявок на обслуживание маршрутных “Нефазов” и “Мерседесов” появилось на сайте госуслуг.
|21 августа в 12:23
Когогин планируем, что по итогам 2017 года продажи на российском рынке составят около 32 тысяч автомобилей, что выше, чем предусмотрено бизнес-планом.
|21 августа в 12:01
Премьеру Медведеву удалось преодолеть «негативную рейтинговую динамику», связанную с расследованием, опубликованным весной Фондом борьбы с коррупцией.
|21 августа в 11:39
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили среди балок и кирпичей людей.
|21 августа в 10:37
Личность умершего до сих пор не установлена. На вид мужчине 30-35 лет. Полиция просит тех, кто узнал умершего по личным вещам, позвонить по телефонам: 8-919-624-42-42, 49-25-02.
|21 августа в 10:27
В программе для зрителей также запланировано перетягивание тягача «Iveco» с помощью каната.
|21 августа в 09:48
Сергей Яковлев предлагает присылать ему фотографии с неудовлетворительной инфраструктурой и обещает приз за лучший снимок.
|21 августа в 09:20
С письмом к исполкому на имя руководителя Рината Абдуллина обратилось УВД города.
Комментарии посетителей
Рейтинг школ сейчас - это на 100% ложь. Отбирать по конкурсу лучше всех подготовленных к школе детей, вынуждать...
Открыли Америку! Проверьте все гимназии. Там точно такая же картина! 1 в 1. Так можно всех директоров уволить!
135 млн руб - это всего на вторую половину 2017 года. А сколько всего? Прожорлива однако эта чёрная дыра под...
” Путинизм головного мозга” - это лучше, чем отсутствие головного мозга или наличие в нём лишь одной извилины....
Предыдущий комментатор боится за духовные скрепы... Они вовсю трещат и идут в разнос))))
Голосуй не голосуй всё равно получишь Челны Бройлер. нмчего личного это бизнес.
А у меня сырное самое любимое, необычный вкус! а за местного производителя можно только порадоваться ))
Удачи им!
Сырное , лично я пробовала на 3- . Второй раз точно не возьму !!!
Обожаю это мороженое! Удачи на конкурсе!
Все конкурсы это видимость. Не верю в эти якобы первые места.
А смысл?
Четверку?! Вам польстили...
а еще раньше только х/б закупали
Пробовал Хохла - вкусно, но дорого ))
Я не владею русским языком в совершенстве, у меня не филологическое образование, тотальный диктант пишу, к...
хоть кто-то задумался об этом. синтетику легко стирать, но при пожаре прилипает намертво к коже
Я думаю, что у предыдущего комментатора “путинизм головного мозга”. Вам бы телевизор меньше смотреть. Что вы...
Создается впечатление, что Вы очень неравнодушны к Мингалимову - слишком уж предвзятое отношение. Так может...
А что мешает преподавателю вуза повторить школьную программу по русскому языку, чтобы не выглядеть в глазах...