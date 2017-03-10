В Челнах определят лучшую хозяюшку

15 марта в 18.00 во Дворце культуры «КАМАЗ» состоится финал городского конкурса «Челнинская хозяюшка – 2017».
Организаторами городского конкурса являются Дворец культуры «КАМАЗ» при поддержке управления культуры Исполнительного комитета города Набережные Челны.
Конкурс «Челнинская хозяюшка-2017» проводится впервые. За звание «Челнинская хозяюшка» будут бороться 6 претенденток:
- Альбина Мавлетовна Ганиева - учитель татарского языка МБОУ «СОШ№6»;
- Гульнара Рамиловна Басырова - техник филиала АО «Связьтранснефть, Набережночелнинского ЦЭСа;
- Гульнара Фанисовна Миндиярова - учитель технологии МБОУ «СОШ №13»;
-Рауза Мутыковна Мусина - учитель английского языка ГБОУ «Набержночелнинская школа-интернат «Омет» №86» для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- Айгуль Тагировна Мухамадиева - домохозяйка;
- Резеда Шарифовна Тукранова – художественный руководитель МАУ «Молодежный центр «Нур».
Конкурсантки продемонстрируют свое мастерство в таких этапах как:
1.«Презентация» - участницам необходимо создать свой образ и презентовать себя как хозяюшку и свою семью.
2.«Кулинарное искусство» - участницам необходимо заранее приготовить не менее 3х блюд и презентовать их во время конкурса.
3.«Творческий номер» - участницам необходимо представить любой творческий номер длительностью не более 4 минут.
4.«Лайфхак» - участницам необходимо представить один полезный совет, помогающий решить бытовые проблемы.
5. «Блиц-опрос» на знание бытовых - хозяйственных навыков;
6.«Интернет симпатии» - фото-конкурс участниц в группе ВКонтакте «ДК «Камаз» (номинация «Приз зрительских симпатий»).
Челнинцев приглашают поболеть за конкурсанток - вход на мероприятие свободный.
Комментарии посетителей
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