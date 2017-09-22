В Челнах откроется обелиск в честь Героя СССР Никиты Кайманова

В Набережных Челнах 23 сентября в 12:00 состоится торжественная церемония открытия обелиска в честь Героя Советского Союза Никиты Кайманова. Памятник возведен во дворе кадетской школы, носящей его имя, по адресу 56/30.

В мероприятии примут участие представители силовых структур города, общественных организаций, учащиеся, педагоги, а также родственники Никиты Кайманова, которые приедут на открытие обелиска из Москвы. Об этом рассказал сегодня директор школы Марсель Мухамадеев, сообщает пресс-служба мэрии.

Наш земляк Никита Фадеевич Кайманов родился 24 сентября 1907 года в селе Прости Уфимской губернии (ныне Нижнекамского района) в крестьянской семье. Работал в Елабуге кровельщиком, затем матросом на реках Волге и Каме, на Чусовском металлургическом заводе в Пермской области. В 1929 году заступил на срочную службу в пограничных войсках на Кавказе. В 1931 году за обезвреживание опасного бандита был награжден орденом Красной Звезды.

Фронтовая летопись Кайманова началась с советско-финской войны. К этому времени он закончил курсы "Выстрел". В самом начале ВОВ, в конце июня 1941 года начальник отделения штаба погранотряда старший лейтенант Кайманов на карельском участке государственной границы СССР 19 суток (из них 14 — в полном окружении) с отрядом численностью 146 человек (личный состав 5, 6 и 7 застав и приданный взвод 51-го стрелкового полка) отражал многочисленные атаки противника (2 батальона финских егерей). Потеряв связь с командованием и выполнив боевую задачу, отряд прорвал кольцо окружения и, пройдя по болотам и лесам 160 километров, соединился с советскими войсками. В этих боях погибло 14 пограничников, свыше 40 были ранены, сам Кайманов контужен. За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1941 года старшему лейтенанту присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 686).

После этого Кайманов продолжил службу в НКВД (Дивизия имени Дзержинского). С ноября 1942 по сентябрь 1945 годов командовал 131-м отдельным мотострелковым пограничным полком. В ноябре-декабре 1943 года полк под его командованием охранял встречу "Большой тройки" в Тегеране, затем оставлен в Иране для охраны военных объектов и дорог доставки грузов по ленд-лизу.

Со службы Кайманов ушел в запас в звании полковника в 1958 году. Жил в Москве, умер 13 февраля 1972 года. Похоронен на Раевском кладбище в Москве.