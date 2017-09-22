В Челнах откроется обелиск в честь Героя СССР Никиты Кайманова

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22 сентября в 16:22
Полиция Челнов просит помочь в поиске без вести пропавшего мужчины
Полиция Челнов просит помочь в поиске без вести пропавшего мужчины

82-летний Насыпов Абузар Харисович , ушел из дома 12 августа 2016 года и до настоящего времени не вернулся.

22 сентября в 14:39
Ехавший из Казани в Челны автобус сгорел на ходу (ВИДЕО)

15 пассажиров, которые находились во время ЧП в салоне, сумели покинуть пылающее авто.

22 сентября в 13:01
Дума приняла в первом чтении законопроект об отпуске за счет работодателей
Дума приняла в первом чтении законопроект об отпуске за счет работодателей

Документ освобождает организации от уплаты налога на прибыль с сумм, потраченных на такие цели.

22 сентября в 12:47
АСВ начнет выплаты кредиторам Татфондбанка 29 сентября
АСВ начнет выплаты кредиторам Татфондбанка 29 сентября

21 100 заявителей предъявили требования ТФБ, общая сумма превысила 547 млрд рублей. Однако в реестр кредиторов включили лишь требования на 138,5 млрд рублей от 17 700 заявителей.

22 сентября в 12:02
Челнинский фотограф участвует во Всероссийском фотомарафоне «Один День из жизни России»
Челнинский фотограф участвует во Всероссийском фотомарафоне «Один День из жизни России»

Уникальность проекта состоит в том, чтобы в течение одного дня показать жизнь города , запечатлеть на фотокадрах все его многообразие – географическое, национальное, природное, временное.

22 сентября в 10:47
В России за неделю эвакуировали 400 тысяч человек из-за анонимных звонков
В России за неделю эвакуировали 400 тысяч человек из-за анонимных звонков

По предварительной версии, преступники хотели заработать в обмен на прекращение звонков. Глава МЧС Владимир Пучков заверил, что эвакуации проводятся не в рамках учений.

22 сентября в 10:30
Татарстанских мэров отправят на «Хуэйтун»
Татарстанских мэров отправят на «Хуэйтун»

В рамках недельной стажировки главы городов побывают в китайской провинции Сычуань и посетят крупные предприятия.

22 сентября в 10:09
В Челнах откроется обелиск в честь Героя СССР Никиты Кайманова
В Челнах откроется обелиск в честь Героя СССР Никиты Кайманова

В ноябре-декабре 1943 года полк под его командованием охранял встречу “Большой тройки” в Тегеране.

22 сентября в 09:19
В Набережных Челнах включат отопление
В Набережных Челнах включат отопление

Соответствующее постановление издано в исполнительном комитете.

22 сентября в 09:12
На памятнике Калашникову по ошибке разместили схему немецкой винтовки
На памятнике Калашникову по ошибке разместили схему немецкой винтовки

“За такое надо бить, больно и прилюдно. Это мальчики-скульпторы, блин!» — прокомментировал историк Юрий Пашолок.


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Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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23 сентября 2017г. 01:45

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в 10:09
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах откроется обелиск в честь Героя СССР Никиты Кайманова

В Челнах откроется обелиск в честь Героя СССР Никиты Кайманова

В Набережных Челнах 23 сентября в 12:00 состоится торжественная церемония открытия обелиска в честь Героя Советского Союза Никиты Кайманова. Памятник возведен во дворе кадетской школы, носящей его имя, по адресу 56/30.

В мероприятии примут участие представители силовых структур города, общественных организаций, учащиеся, педагоги, а также родственники Никиты Кайманова, которые приедут на открытие обелиска из Москвы. Об этом рассказал сегодня директор школы Марсель Мухамадеев, сообщает пресс-служба мэрии.

Наш земляк Никита Фадеевич Кайманов родился 24 сентября 1907 года в селе Прости Уфимской губернии (ныне Нижнекамского района) в крестьянской семье. Работал в Елабуге кровельщиком, затем матросом на реках Волге и Каме, на Чусовском металлургическом заводе в Пермской области. В 1929 году заступил на срочную службу в пограничных войсках на Кавказе. В 1931 году за обезвреживание опасного бандита был награжден орденом Красной Звезды.

Фронтовая летопись Кайманова началась с советско-финской войны. К этому времени он закончил курсы "Выстрел". В самом начале ВОВ, в конце июня 1941 года начальник отделения штаба погранотряда старший лейтенант Кайманов на карельском участке государственной границы СССР 19 суток (из них 14 — в полном окружении) с отрядом численностью 146 человек (личный состав 5, 6 и 7 застав и приданный взвод 51-го стрелкового полка) отражал многочисленные атаки противника (2 батальона финских егерей). Потеряв связь с командованием и выполнив боевую задачу, отряд прорвал кольцо окружения и, пройдя по болотам и лесам 160 километров, соединился с советскими войсками. В этих боях погибло 14 пограничников, свыше 40 были ранены, сам Кайманов контужен. За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1941 года старшему лейтенанту присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 686). 

После этого Кайманов продолжил службу в НКВД (Дивизия имени Дзержинского). С ноября 1942 по сентябрь 1945 годов командовал 131-м отдельным мотострелковым пограничным полком. В ноябре-декабре 1943 года полк под его командованием охранял встречу "Большой тройки" в Тегеране, затем оставлен в Иране для охраны военных объектов и дорог доставки грузов по ленд-лизу.

Со службы Кайманов ушел в запас в звании полковника в 1958 году. Жил в Москве, умер 13 февраля 1972 года. Похоронен на Раевском кладбище в Москве.

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