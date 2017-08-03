В Челнах откроют круглогодичный комплекс по забою жертвенного скота

Мухтасибат и администрация Челнов обсудили ход строительства комплекса для забоя жертвенных животных и организацию Курбан-байрама.

В здании комплекса будут располагаться комната для намаза, кабинет ветеринара, места для проведения заклания и разделки животных, а также холодильник, передаёт пресс-служба мэрии. Дата окончания строительства пока неизвестна.

Между ветеринарной службой, полицией, службой по благоустройству и озеленению и сотрудниками коммунальных предприятий распределили обязанности по обслуживанию комплекса.

Курбан-байрам в этом году пройдёт 1 сентября, в пятницу, и станет ещё одним выходным перед субботой и воскресением. Комплекс к этому времени готов ещё не будет, потому жертвенных животных будут забивать на специальной площадке в посёлке Сидоровка.