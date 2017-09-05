В Челнах открылся первый ресурсный класс для детей-аутистов

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04 сентября в 16:30
Кубок Мэра остался в Челнах
Кубок Мэра остался в Челнах

Впервые соревнования по картингу объявили открытыми - это значит, что любая команда Республики Татарстан получила возможность забрать главный трофей гонки в свой город.

04 сентября в 16:23
Житель Татарстана поверил в Бога и покаялся в двойном убийстве
Житель Татарстана поверил в Бога и покаялся в двойном убийстве

Как оказалось 34-летний мужчина 15 лет назад расправился с супружеской парой в Санкт-Петербурге.

04 сентября в 14:46
Беспилотному КАМАЗу не помешают новые маленькие дорожные знаки
Беспилотному КАМАЗу не помешают новые маленькие дорожные знаки

Система компьютерного зрения уже адаптирована к новым стандартам.
04 сентября в 13:25
“КАМАЗ” взял в кредит у Сбербанка 1,5 миллиарда рублей
“КАМАЗ” взял в кредит у Сбербанка 1,5 миллиарда рублей

Кредитные средства планируется направить на финансирование текущей деятельности предприятия, в том числе пополнения оборотных средств.

04 сентября в 13:24
Мэр Челнов уехал на открытие Болгарской исламской академии
Мэр Челнов уехал на открытие Болгарской исламской академии

В качестве педагогов в академию планируют привлечь специалистов из Сирии, Марокко, Малайзии, Иордании.

04 сентября в 12:51
Челнинский велогонщик вошел в состав сборной России на чемпионат мира
Челнинский велогонщик вошел в состав сборной России на чемпионат мира

По словам главного тренера сборной России Иракли Абрамяна, Ильнур Закарин выступит в групповой и индивидуальной гонках.

04 сентября в 12:14
Средняя зарплата в Челнах выросла почти до 32 тысяч рублей
Средняя зарплата в Челнах выросла почти до 32 тысяч рублей

Исполнительный комитет города отчитался об экономических показателях деятельности предприятий за первые 7 месяцев 2017-го года.

04 сентября в 11:53
Челнинец пожаловался на грязные пеленки в роддоме
Челнинец пожаловался на грязные пеленки в роддоме

Мужчина, чья жена сейчас лежит в медучереждении, недоволен условиями содержания супруги.

04 сентября в 11:38
У мэра Челнов появился новый помощник по борьбе с коррупцией
У мэра Челнов появился новый помощник по борьбе с коррупцией

30-летний Рамиль Файсханов окончил Камскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «маркетинг».

04 сентября в 11:14
Для детской поликлиники в Челнах закупят спортинвентарь на полмиллиона рублей
Для детской поликлиники в Челнах закупят спортинвентарь на полмиллиона рублей

Из бюджета Территориального ФОМС выделят свыше 567 тысяч рублей на закупку велотренажера, беговой дорожки и степ-платформ.


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Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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05 сентября 2017г. 01:09

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в 10:12
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах открылся первый ресурсный класс для детей-аутистов

В Челнах открылся первый ресурсный класс для детей-аутистов

Для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в Набережных Челнах на базе СОШ №3 открыли первый ресурсный класс. 

На открытие приехали: депутат государственного совета РТ Светлана Захарова, начальник управления культуры г. Набережные Челны Эльвира Ногманова, руководитель Центра  психолого-медико-социального сопровождения №85 г. Набережные Челны Елена Егорова.

Пока в общеобразовательной школе будут обучаться пятеро детей с расстройствами аутистического спектра. Уже с этого учебного года они будут получать знания по индивидуальному учебному плану. Это значит, что в Челнах, наконец-то, начали внедрять государственную программу инклюзивного образования. 

1 сентября для детей был устроен большой праздник с чаепитием. С учениками младших классов играли аниматоры. С ребятами, которые пошли учиться в 6-7 классы, провели беседу психолог и ресурсный педагог.

Родители детей  поблагодарили исполнительного директора АНО ЦЛП "Чудо дети" Асю Исааковну Кислову и Министерство образования РТ за то, что у их детей появилась возможность учиться в обычной школе, подружиться со своими сверстниками.  

Кстати!

Каждого ребенка в школе будет сопровождать тьютор - человек из команды Аси Кисловой, прошедший обучение по программе "Включи меня" в Москве. 

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