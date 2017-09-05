В Челнах открылся первый ресурсный класс для детей-аутистов

Для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в Набережных Челнах на базе СОШ №3 открыли первый ресурсный класс.
На открытие приехали: депутат государственного совета РТ Светлана Захарова, начальник управления культуры г. Набережные Челны Эльвира Ногманова, руководитель Центра психолого-медико-социального сопровождения №85 г. Набережные Челны Елена Егорова.
Пока в общеобразовательной школе будут обучаться пятеро детей с расстройствами аутистического спектра. Уже с этого учебного года они будут получать знания по индивидуальному учебному плану. Это значит, что в Челнах, наконец-то, начали внедрять государственную программу инклюзивного образования.
1 сентября для детей был устроен большой праздник с чаепитием. С учениками младших классов играли аниматоры. С ребятами, которые пошли учиться в 6-7 классы, провели беседу психолог и ресурсный педагог.
Родители детей поблагодарили исполнительного директора АНО ЦЛП "Чудо дети" Асю Исааковну Кислову и Министерство образования РТ за то, что у их детей появилась возможность учиться в обычной школе, подружиться со своими сверстниками.
Кстати!
Каждого ребенка в школе будет сопровождать тьютор - человек из команды Аси Кисловой, прошедший обучение по программе "Включи меня" в Москве.
Комментарии посетителей
Рузиль Мингалимов, русский язык объединяет всех граждан России независимо от их национальности, сплачивает...
Ну так научитесь его преподовать так, чтобы были результаты. И незачем ставить эксперименты на наших детях...
Ещё до принятия закона РТ о языках, в 1998 г. мной в “Учительской газете” была опубликована статья “Какой язык...
Слово “селекционировать” впервые употребили вы, мне пришлось лишь повторить. Это слово в основном...
Прежний борец с коррупцией уже что то хапнул и вовремя изчез.
А теперь угадайте с одного раза кто покроет кредит? Правильно рабочие своей зарплатой.
Ну да.. нравится нам это или нет Камазы так и будут мешать нам на дорогах))
это был ответ Павлу
Потому что они живут в Татарстане, где татарскй язык является еосударственным языком Республики
Все правильно кто мешает вам свою культуру развивать, но вы предпочитаете всех под одну гребенку...
Рузиль Мингалимов преподаватель татарского языка и ему он нужен. Ну, а моим детям, зачем забивать голову ни...
https://vk.com/feed?w=wall-59770496_816072_r816208&z=video295533015_456239144/246142c8ef8efcf447/pl_post_-59770496_816099
Тут высказалось быдло, которому ничего не нужно. Только и умеют, что лить грязь на других родителей, учителей...
Кто Рузилю мешает развивать свою культуру? Но почему это должны делать русские дети?
Издайте свою книгу, назовите «Майн кампф 2.0», в которой обстоятельно изложите кого и как надо...
Возмущена комментарием от “умерьте свои желания”. У меня двое детей. Я не особо активная мама, но если что-то...
25 лет назад -такие же были
Ем мороженое постоянно даже зимой на улице, и любимое это пломбир советский, как в детстве
Строите микрорайон - сразу нужно строить школу, садик, подземные переходы. Сразу! Это должно быть само собой...
Ну всё теперь что б успеть к 6 июня надо зимой асфальт ложить.Так оно и будет