В Челнах открылся первый ресурсный класс для детей-аутистов

Для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в Набережных Челнах на базе СОШ №3 открыли первый ресурсный класс.

На открытие приехали: депутат государственного совета РТ Светлана Захарова, начальник управления культуры г. Набережные Челны Эльвира Ногманова, руководитель Центра психолого-медико-социального сопровождения №85 г. Набережные Челны Елена Егорова.

Пока в общеобразовательной школе будут обучаться пятеро детей с расстройствами аутистического спектра. Уже с этого учебного года они будут получать знания по индивидуальному учебному плану. Это значит, что в Челнах, наконец-то, начали внедрять государственную программу инклюзивного образования.

1 сентября для детей был устроен большой праздник с чаепитием. С учениками младших классов играли аниматоры. С ребятами, которые пошли учиться в 6-7 классы, провели беседу психолог и ресурсный педагог.

Родители детей поблагодарили исполнительного директора АНО ЦЛП "Чудо дети" Асю Исааковну Кислову и Министерство образования РТ за то, что у их детей появилась возможность учиться в обычной школе, подружиться со своими сверстниками.

Кстати!

Каждого ребенка в школе будет сопровождать тьютор - человек из команды Аси Кисловой, прошедший обучение по программе "Включи меня" в Москве.