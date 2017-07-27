В Челнах отметят день ВМФ

В воскресенье, 30 июля, в 10:00 у мемориала «Родина-мать» состоится торжественное мероприятие в честь Дня Военно-Морского Флота. Программой праздника предусмотрено выступление почетных гостей, возложение венков и цветов к Вечному огню.
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Сегодня в новостях:
|27 июля в 10:16
Гигантский челн установят в Челнах на набережной Табеева
Металлическую скульптуру в виде герба города планируют сделать ко Дню республики.
|27 июля в 09:35
Сериал про челнинских проституток покажут по федеральному ТВ
Создатели документальной работы обещают показать реальную жизнь “ночных бабочек”.
|27 июля в 09:18
После дисквалификации в России, Зарипов может уехать в НХЛ
По оценке экспертов, форвард «Ак Барса» точно получит контракт на миллион долларов.
|27 июля в 08:55
В Татарстане бабушка с внуком попали под машину (ФОТО)
Согласно предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте. Она скончалась на месте.
|27 июля в 08:19
Альфия Когогина примет жителей Тукаевского района по личным вопросам
Прием будет проходить в кабинете №204 районной администрации с 10.00 до 12.00.
|27 июля в 07:51
Промпарк «Развитие» в Челнах проводит отбор резидентов
Размещение в промышленном парке позволит увеличить объем выпускаемой продукции в 5-6 раз и создать новые рабочие места.
|26 июля в 16:48
Журналистка, уроженка Челнов, рассказала о своем выдворении из Украины
Как передают СМИ слова Князевой, ей устроили пятичасовой допрос, после чего ночью повезли на границу с Россией.
|26 июля в 16:47
В Татарстане “пеленгуют” абонента при звонке на 112
Технология автоматического определения местонахождения человека запустилась в тестовом режиме.
|26 июля в 16:16
В Челнах зарегистрирован рекордно низкий уровень безработицы
Средняя зарплата по Автограду в первом полугодии составила 31,2 тысячи рублей.
|26 июля в 15:10
Исполком Челнов готов заплатить около 90 млн рублей за здание «Колизея» для татарского драмтеатра
Сделку по передаче здания бывшего развлекательного комплекса городу планируют завершить в сентябре.
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Правдомер
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Владимир ПутинПрезидент Российской Федерации
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27 июля, 2017
Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".
Комментарии посетителей
К сожалению, выпускающий редактор этого слова не знает...
“Пеленгуют”
А, в орфографический и толковый словарь заглянуть слабо, прежде чем делать “ПИЛИНГ”?
Надо было палатки ставить,дежурить, а не на слово верить барыгам, писали же пикет ставьте, а они спать пошли-...
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