В Челнах отпразднуют День коренных жителей

В пятницу, 28 июля», в Набережных Челнах пройдет традиционный праздник «День коренного челнинца», сообщает пресс-служба мэрии города.

В этот день на улице Центральная зазвучат песни 60-80 годов, а также произведения о Челнах в исполнении известных солистов города, проведут конкурсы и игры.

Ожидается, что на встречу приедут бывшие челнинцы, которые сейчас живут в других городах России и странах СНГ.

Впервые коренные челнинцы провели встречу земляков 30 июля 1985 года на улице Центральной и до сих пор продолжают эту добрую традицию. В 1988 году они зарегистрировали общественную организацию «Челнинское землячество».