В Челнах отпразднуют День танкиста

9 сентября в 15:00 в парке Гренада состоится командно-прикладная эстафета, посвященная Дню танкиста. Соревнование проводится в рамках реализации городской военно-патриотической программы «Звезда».

Цель мероприятия: развитие патриотизма у воспитанников подростково-молодежных клубов, формирование у молодежи активной жизненной позиции, популяризация военно-прикладных видов спорта.

В соревнованиях примут участие команды подростково-молодежных клубов в составе 5 человек в возрасте от 12 до 14 лет.

Организатором мероприятия является МАУ «Центр-подростково-молодежных клубов «Подросток» при поддержке отдела по работе с молодёжью Исполнительного комитета города Набережные Челны.

10 сентября в 10:00 у мемориального комплекса «Родина-мать» состоится торжественное мероприятие в честь Дня танкиста.