В Челнах отпразднуют Масленицу

Сегодня в России началась "масленичная неделя". В субботу народные гуляния и проводы зимы начнутся в Челнах в 11:00 в парках: Культуры и отдыха (пос.ГЭС), «Сидоровский», "Победа" и на площади Азатлык.

Масленица имеет множество традиций, одна из которых – принятие молочных продуктов в это время. Это пришло к нам издавна, ведь раньше в конце марта отелялись коровы, и в домах было много молока и его производных продуктов. В то же время мясные запасы заканчивались, поэтому стол наполнялся преимущественно пищей из молока.

Масленицу часто называют Мясопустной неделей. После завершения праздника наступает Великий пост, поэтому на Масленицу люди обильно принимают вкусную пищу. Масленица – самый добрый и сытный праздник народа.

Традиционно на праздник принято устраивать кулачные бои, которые сейчас вполне безобидны, а раньше таили в себе опасность для жизни. Каждый год россияне совершают древний обряд сжигания чучела, не исчезла и традиция прыгать через костер.

Все традиции этого праздника нацелены на то, чтоб прогнать зиму и привлечь весну. Основным масленичным угощением, конечно же, считаются блины, их пекут во всех семьях всю праздничную неделю. Блинам отводится ключевая роль, поскольку по своей форме они напоминают солнце.

Первый блин, согласно обычаям, полагается отдать нищим, чтобы помянуть всех усопших. Есть и другой вариант – положить блин на окно. Чаще всего блины едят со сметаной, вареньем и икрой. Во время Масленицы запрещено употреблять в пищу мясные продукты. Разрешается кушать рыбу.

Следующий после Масленицы день – Чистый понедельник. В этот день потребление пищи сводится к минимуму, рекомендуется проводить процедуры очищения души и тела. В первый день Великого поста принято ходить в баню, а женщинам – мыть посуду и кухонную утварь.

В масленичную неделю нельзя испытывать гнев и обижать окружающих. Время нужно посвящать добрым делам и молитвам. Ограничений на труд в этот праздник не существует, можно заниматься любой деятельностью.