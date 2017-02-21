В Челнах отпразднуют Масленицу

Сегодня в России началась "масленичная неделя". В субботу народные гуляния и проводы зимы начнутся в Челнах в 11:00 в парках: Культуры и отдыха (пос.ГЭС), «Сидоровский», "Победа" и на площади Азатлык.
Масленица имеет множество традиций, одна из которых – принятие молочных продуктов в это время. Это пришло к нам издавна, ведь раньше в конце марта отелялись коровы, и в домах было много молока и его производных продуктов. В то же время мясные запасы заканчивались, поэтому стол наполнялся преимущественно пищей из молока.
Масленицу часто называют Мясопустной неделей. После завершения праздника наступает Великий пост, поэтому на Масленицу люди обильно принимают вкусную пищу. Масленица – самый добрый и сытный праздник народа.
Традиционно на праздник принято устраивать кулачные бои, которые сейчас вполне безобидны, а раньше таили в себе опасность для жизни. Каждый год россияне совершают древний обряд сжигания чучела, не исчезла и традиция прыгать через костер.
Все традиции этого праздника нацелены на то, чтоб прогнать зиму и привлечь весну. Основным масленичным угощением, конечно же, считаются блины, их пекут во всех семьях всю праздничную неделю. Блинам отводится ключевая роль, поскольку по своей форме они напоминают солнце.
Первый блин, согласно обычаям, полагается отдать нищим, чтобы помянуть всех усопших. Есть и другой вариант – положить блин на окно. Чаще всего блины едят со сметаной, вареньем и икрой. Во время Масленицы запрещено употреблять в пищу мясные продукты. Разрешается кушать рыбу.
Следующий после Масленицы день – Чистый понедельник. В этот день потребление пищи сводится к минимуму, рекомендуется проводить процедуры очищения души и тела. В первый день Великого поста принято ходить в баню, а женщинам – мыть посуду и кухонную утварь.
В масленичную неделю нельзя испытывать гнев и обижать окружающих. Время нужно посвящать добрым делам и молитвам. Ограничений на труд в этот праздник не существует, можно заниматься любой деятельностью.
Комментарии посетителей
Ходят слухи что их каток собираются закрыть под очередной ТЦ
Непонятно. Вообще лишили госаккредитации или только по указанной специальности? Там же учителей по разным...
Игорь, ну что же Вы так про отца то ... PS: уши у него были сильно оттянутые ?
Да, действительно, слово секретарь - многозначное: 1) секретарь в приёмной 2) секретарь райкома (горкома,...
У меня отец был мусульманин свинью жрал за уши не оттянешь и ничего
Моя мама родом с Хайбуллинского района Башкортостана ,ее отца и дядю тоже арестовали и репрессировали как...
Даю пояснения. В 1936 г Тукееву Федосию(Федору) Петровну 14-летнию направили работать в автобазу в г Баймак,...
Скорее всего нашли крайнего.Ему светит Белый лебедь.Ну или Чёрный дельфин.
А почему в РТ нельзя выращивать свинок? Кроме мусульман есть и другие народы, которым она совсем не запрещена...
Уважаемый Юрий Иванович! От всей души поздравляю с Юбилеем!!! И желаю крепкого здоровья и бодрости духа на...
Вероника, умница. Наверное, многие челнинцы знают о том, как ты росла и следили за твоей судьбой. Ты самая...
Придурок, возьми другой ник. Этот опасен. Предупреждали - могут вычислить. Сейчас по IP Великого и Ужасного...
жалко мальчишку(((. неужели так просто можно пронести в школу оружие? вроде везде пропускная система, чуть ли...
Поэтому можете смело строить свои свинарники напротив казанского кремля. А че ? Они же по последнему слову...
Мусульманам нельзя есть свинину, нельзя прикасаться к свинине и нельзя получать прибыль от свинины. Поэтому...
Ну и что с того, что ты русский ? Вот если у тебя был папа юрист и ты послал бы жирика вот тогда - огого, вот...
Ждун итак очень похож на нашего президента. Сплошной позитивчик)))
Ну и придумают же хрень всякую...
А мне нравится Врок! Всегда туда ходила и до сих пор хожу. Продавцы вполне приветливые, а то что следят, так...
Я хоть и русский, но с удовольствием послал бы подальше Жирика... Москва слишком много высасывает из регионов...