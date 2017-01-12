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12 января в 09:27
Africa Eco Race: КАМАЗы идут на 4 и 5 месте
Africa Eco Race: КАМАЗы идут на 4 и 5 месте

Сегодня  гонщикам предстоит преодолеть кольцевой этап, а уже 13 января спортсмены покинут территорию Мавритании.

12 января в 08:22
В Челнах отпразднуют Старый Новый год
В Челнах отпразднуют Старый Новый год

Массовые гулянья пройдут на площади Азатлык, набережной Тукая и в парке Победы.

11 января в 16:23
В Татарстане перевернулся большегруз с опасными химикатами
В Татарстане перевернулся большегруз с опасными химикатами

В бочках находился химреактив гидроксиламин, который имеет третий класс опасности, а при попадании на кожу вызывает экземы и нагноения.

11 января в 15:56
ГИБДД Челнов разыскивает водителя сбившего ветерана
ГИБДД Челнов разыскивает водителя сбившего ветерана

Накануне, неустановленный водитель наехал на 89-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

11 января в 13:53
С начала года за медицинской помощью обратились 1016 челнинцев
С начала года за медицинской помощью обратились 1016 челнинцев

Первый случай гриппа был зарегистрирован 20 декабря 2016 года.  С 1 по 8 января специалисты «Станции скорой медицинской помощи» выполнили 7621 вызов.

11 января в 12:47
Челнинцев приглашают на необычную выставку “Дикий подводный мир”
Челнинцев приглашают на необычную выставку “Дикий подводный мир”

C 18 января по 15 февраля в Историко-краеведческом музее пройдет международная фотовыставка, где собраны 100 лучших работ из Индонезии, Филиппин, Кубы, ЮАР, Каймановых островов.

11 января в 12:33
Стала известна окончательная причина крушения Ту-154 над Черным морем
Стала известна окончательная причина крушения Ту-154 над Черным морем

Эксперты Минобороны РФ после расшифровки бортовых самописцев назвали причины авиакатастрофы. К трагедии привела ошибка второго пилота и перегруженность самолета.
11 января в 12:12
Медведев поручил спасти одного из виновников краха Татфондбанка - банк «Пересвет»
Медведев поручил спасти одного из виновников краха Татфондбанка - банк «Пересвет»

Это будет первым случаем в истории, когда банк спасался бы после начала выплаты страховых возмещений вкладчикам. Основным акционером  Татфондбанка является “Новая нефтехимия”.

11 января в 11:58
УФАС по РТ постановило снять вывески «Пивомана» в Челнах
УФАС по РТ постановило снять вывески «Пивомана» в Челнах

В конце декабря активисты провели рейды и нашли пивные магазины рядом с гимназией, с использованием героев детских мультфильмов на вывесках.

11 января в 11:03
Экипажи «КАМАЗ-мастера» выходят в лидеры грузового зачета «Дакара»
Экипажи «КАМАЗ-мастера» выходят в лидеры грузового зачета «Дакара»

А вот еще два российских «КАМАЗа» уже вряд ли как-то могут вмешаться в борьбу за места в верхних строчках таблицы.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Новости

Выпуск 1 от 10 января, 2017г.
12 января 2017г. 09:29

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в 08:22
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах отпразднуют Старый Новый год

В Челнах отпразднуют Старый Новый год

13 января на площади Азатлык челнинцы встретят Старый Новый год. Начало праздника - 18:00, завершится праздничная программа в 22:00. На площади Азатлык возле главной ёлки состоится театрализованная программа. В течение всего вечера  челнинцев и гостей города своим творческими номерами порадуют солисты и коллективы города. Также состоится награждение победителей  городского конкурса «Лучшее новогоднее оформление города». Поздравят челнинцев с праздником Дед Мороз и Снегурочка, сообщает пресс-служба мэрии. 

Также новогодние представления пройдут в парке Победы и на набережной Тукая. Здесь для челнинцев будут организованы анимационная и игровая программа, прокат тюбингов и коньков, веломобилей. В парке Победы и на набережной Тукая для жителей и гостей города состоится праздничная концертная программа, выставка работ художников. 

В парке Победы праздничные мероприятия пройдут с 17:00 до 18:30, на набережной Тукая с 17:00 до 19:00

Старый Новый год традиционно отмечают в ночь с 13 на 14 января. Традиция праздновать Старый Новый год возникла из-за расхождения между Юлианским (старым) и Григорианским (новым) календарями, которое составляет 13 дней. После проводов Старого Нового года убираются елки и  праздничная иллюминация. В России традиция отмечать старый Новый год возникла после введения в 1918 году григорианского календаря. После распада СССР, помимо России, старый Новый год продолжают отмечать также жители бывших советских (Белоруссия, Украина, Грузия, Молдавия, Армения, Казахстан, Киргизия) республик, также в Азербайджане, Узбекистане, православные в странах Балтии и в странах дальнего зарубежья.

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