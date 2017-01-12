В Челнах отпразднуют Старый Новый год

13 января на площади Азатлык челнинцы встретят Старый Новый год. Начало праздника - 18:00, завершится праздничная программа в 22:00. На площади Азатлык возле главной ёлки состоится театрализованная программа. В течение всего вечера челнинцев и гостей города своим творческими номерами порадуют солисты и коллективы города. Также состоится награждение победителей городского конкурса «Лучшее новогоднее оформление города». Поздравят челнинцев с праздником Дед Мороз и Снегурочка, сообщает пресс-служба мэрии.

Также новогодние представления пройдут в парке Победы и на набережной Тукая. Здесь для челнинцев будут организованы анимационная и игровая программа, прокат тюбингов и коньков, веломобилей. В парке Победы и на набережной Тукая для жителей и гостей города состоится праздничная концертная программа, выставка работ художников.

В парке Победы праздничные мероприятия пройдут с 17:00 до 18:30, на набережной Тукая с 17:00 до 19:00.

Старый Новый год традиционно отмечают в ночь с 13 на 14 января. Традиция праздновать Старый Новый год возникла из-за расхождения между Юлианским (старым) и Григорианским (новым) календарями, которое составляет 13 дней. После проводов Старого Нового года убираются елки и праздничная иллюминация. В России традиция отмечать старый Новый год возникла после введения в 1918 году григорианского календаря. После распада СССР, помимо России, старый Новый год продолжают отмечать также жители бывших советских (Белоруссия, Украина, Грузия, Молдавия, Армения, Казахстан, Киргизия) республик, также в Азербайджане, Узбекистане, православные в странах Балтии и в странах дальнего зарубежья.