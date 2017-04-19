В Челнах отравились алкоголем 24 человека, пятеро умерли

Депутаты постоянной комиссии по регламенту, правопорядку и вопросам обеспечения безопасности населения на сегодняшнем заседании обсудили вопросы регулирования оборота алкогольной продукции в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба мэрии.

На территории города алкогольную продукцию реализуют 147 организаций в 516 торговых объектах. Контроль за соблюдением законодательства в этой сфере ведут несколько ведомств. Набережночелнинским территориальным органом Госалкогольинспекции за 1 квартал в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции проведено 93 контрольных мероприятия и выявлено 93 нарушителя.

И.о. начальника территориального органа Лилия Муллина сообщила, что в ходе проверок выявлено 40 фактов реализации пива в ночное время, 19 фактов продажи алкогольной продукции без лицензии, 17 фактов реализации спиртосодержащей продукции «двойного» назначения и т.д. Совместно с органами управления МВД по г.Набережные Челны проведено 12 контрольных мероприятий. «Благодаря совместным усилиям удалось добиться закрытия точки по реализации спиртосодержащей жидкости «двойного» назначения по адресу: Новый город, 1/16» - отметила Лилия Муллина.

Управление МВД за три месяца провело 270 проверок объектов алкогольного рынка, по их результатам составлено 258 протоколов о привлечении к административной ответственности: сотрудниками управления изъято 1099 литров фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По словам начальника управления МВД Надира Закирова, в мае и ноябре запланировано проведение двух крупных оперативно-профилактических операции по данному направлению.

Статистику печальных последствий злоупотребления алкоголем озвучил начальник территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизар Бариев. За 1 квартал зарегистрировано 24 случая отравления алкоголем, умерло 5 человек. Также зарегистрировано 10 случаев алкогольного отравления среди несовершеннолетних.

В соответствии с требованиями законодательства, предприятиями розничной торговли обеспечивается фиксация розничной реализации алкогольной продукции, все подключены к Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС),

С марта изменен порядок применения контрольно-кассовой техники. Сейчас при реализации алкоголя и пива требуется он-лайн касса. 826 кассовых аппаратов уже применяются, до июля необходимо оснастить ими все точки реализации пива - а их порядка 5 тысяч.

В городе производится демонтаж незаконно установленных объектов, не являющихся объектами капитального строительства. В большинстве случаев именно с этих точек реализуют алкогольный суррогат. В прошлом году демонтировали 71 киоск, в этом году - 4 киоска.

И.о. начальника территориального органа Госалкогольинспекции Лиля Муллина особо отметила возросшую активность челнинцев в системе «Народный контроль». За 2016 год всего поступило 277 обращений, то за 3 месяца этого года – 243 обращения. Все обращения отработаны, в 79 случаях нарушения подтвердились, в отношении нарушителей возбуждены дела об административной ответственности.