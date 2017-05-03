В Челнах отремонтируют 14 поликлиник

8 взрослых и 6 детских поликлиник планируется отремонтировать в Набережных Челнах в 2017 году. Помимо этого, на следующий год в планах провести ремонт помещений амбулаторного звена 5 филиалов республиканских диспансеров и 7 женских консультаций при городских поликлиниках.

Как сообщает пресс-служба исполкома города, всего в Челнах горожан обслуживает 32 лечебно-профилактических учреждения, в шести из них сегодня продолжается ремонт. При этом одной из главных проблем в сфере здравоохранения города называется изношенность зданий, мебели, оборудования и коммуникаций, которая на сегодня в некоторых учреждениях составляет более 60%.