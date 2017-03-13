В Челнах пенсионерка перечислила мошенникам 100 тысяч рублей

В Набережных Челнах пожилая женщина, проживающая в 66-м микрорайоне, перечислила мошенникам 100 тысяч рублей. Пенсионерке позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщили, что сын женщины совершил ДТП, и чтобы освободить его, женщина должна заплатить 100 тысяч рублей.

Женщина перечислила мошенникам требуемую сумму, сообщает пресс-служба МВД по РТ. И напоминает, что мошенники, которые звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов, требуя деньги за якобы освобождение родственников, как правило, действуют наугад.

В таких случаях следует поинтересоваться данными звонящего и спросить данные родственника, и обязательно перезвонить близкому человеку.