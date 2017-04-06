В Челнах перед судом предстанет ОПГ “52 комплекс”

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06 апреля в 16:31
Исполком Челнов оказал матпомощь матери пострадавшей во время теракта студентки
Исполком Челнов оказал матпомощь матери пострадавшей во время теракта студентки

Девушка все еще находится в больнице. По словам женщины самочувствие Анны хорошее, она надеется на скорую выписку.

06 апреля в 16:28
В Челнах, из-за теракта в Петербурге, обследуют школы, детсады и места скопления людей
В Челнах, из-за теракта в Петербурге, обследуют школы, детсады и места скопления людей

По всей республике ужесточены меры безопасности на транспорте, а также социальных и промышленных объектах.

06 апреля в 16:16
Приплыли: Челнинцы жалуются на “океаны” во дворах
Приплыли: Челнинцы жалуются на “океаны” во дворах

По словам горожан, дороги по весне превращаются в полосу препятствий.

06 апреля в 15:55
Следком РТ выявил новый эпизод по делу руководства Татфондбанка
Следком РТ выявил новый эпизод по делу руководства Татфондбанка

В отношении Роберта Мусина возбуждено еще одно уголовное дело по статье “злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия”.

06 апреля в 14:36
Рафаиля Киямова оштрафовали за затягивание с ответами на обращения челнинцев
Рафаиля Киямова оштрафовали за затягивание с ответами на обращения челнинцев

На возбуждении административного дела настояла местная прокуратура.

06 апреля в 13:26
В Татарстане пропал 13-летний школьник
В Татарстане пропал 13-летний школьник

Полицией возбуждено уголовное дело по статье УК РФ “Убийство”.

06 апреля в 13:24
МВД Татарстана напоминает о необходимости сохранения бдительности к личной безопасности
МВД Татарстана напоминает о необходимости сохранения бдительности к личной безопасности

Если вы стали очевидцем или жертвой преступления, необходимо сразу же сообщить об этом в полицию.

06 апреля в 12:51
В Татарстане осудили парней, которые изнасиловали девочку-инвалида
В Татарстане осудили парней, которые изнасиловали девочку-инвалида

18-летний житель Алексеевского района Николай Секалин и его 15-летний приятель получили по 9,5 и 6 лет колонии.

06 апреля в 11:26
В жилом доме в Петербурге обезвредили взрывное устройство
В жилом доме в Петербурге обезвредили взрывное устройство

Жильцов временно эвакуировали в близлежащий детский сад.

06 апреля в 10:27
В Челнах пройдет митинг “против террора”
В Челнах пройдет митинг “против террора”

Как сообщает мэрия города, “Главная цель акции – сплотиться в борьбе против главной угрозы современного общества – международного терроризма”.


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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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Выпуск №13 от 05 апреля, 2017г.
06 апреля 2017г. 18:21

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в 08:24
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах перед судом предстанет ОПГ “52 комплекс”

В Челнах перед судом предстанет ОПГ &#8220;52 комплекс&#8221;

В Набережночелнинский городской суд передали материалы уголовного дела организованной преступной групировки "52 комплекс".

- Сообщество было взято в оперативную разработку в 2014 году. Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью установили, что группировка была образована по классическому принципу территориальности (ее участники проживали на территории 52 комплекса г. Набережные Челны), имела четкую иерархическую структуру, отличалась мобильностью и сплоченностью, - цитирует пресс-служба МВД по РТ официального представителя МВД России Ирину Волк.

По оперативной информации участники сообщества вымогали деньги у водителей, подрабатывающих частным извозом у одного из развлекательных центров города, и у владельцев интернет-кафе, которые занимались организацией незаконных игр. Под видом «крышевания» деятельности водителей и интернет-кафе, подозреваемые угрожали применением насилия и повреждением имущества. В случае неповиновения, угрозы воплощались.

В мае 2015 года трое участников группировки были задержаны сотрудниками полиции в момент избиения потерпевших на остановке общественного транспорта. Следственным управлением УМВДгорода возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.

Еще одного из участников группировки задержали в июле 2015 года также в момент совершения хулиганских действий. В августе 2015 года задержан предполагаемый организатор сообщества – 36-летнего ранее судимый житель Набережных Челнов. Активными участниками являлись 34-летний брат лидера и 5 их товарищей в возрасте от 31 до 34 лет, один из которых скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В общей сложности к уголовной ответственности привлечены 10 человек.

12 апреля 2016 года действия группировки квалифицированы следствием по ч. 1 и ст. 210 УК РФ – «Организация и участие в преступном сообществе». Им вменяется вменяется умышленное причинение вреда здоровью, побои, кражи, мошенничество, разбой, вымогательство, умышленное уничтожение имущества и хулиганство.

К слову, в марте 2017 года один из обвиняемых, заключивший досудебное соглашение со следствием, осужден и приговорен к 3 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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