В Челнах перед судом предстанет ОПГ “52 комплекс”

В Набережночелнинский городской суд передали материалы уголовного дела организованной преступной групировки "52 комплекс".

- Сообщество было взято в оперативную разработку в 2014 году. Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью установили, что группировка была образована по классическому принципу территориальности (ее участники проживали на территории 52 комплекса г. Набережные Челны), имела четкую иерархическую структуру, отличалась мобильностью и сплоченностью, - цитирует пресс-служба МВД по РТ официального представителя МВД России Ирину Волк.

По оперативной информации участники сообщества вымогали деньги у водителей, подрабатывающих частным извозом у одного из развлекательных центров города, и у владельцев интернет-кафе, которые занимались организацией незаконных игр. Под видом «крышевания» деятельности водителей и интернет-кафе, подозреваемые угрожали применением насилия и повреждением имущества. В случае неповиновения, угрозы воплощались.

В мае 2015 года трое участников группировки были задержаны сотрудниками полиции в момент избиения потерпевших на остановке общественного транспорта. Следственным управлением УМВДгорода возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.

Еще одного из участников группировки задержали в июле 2015 года также в момент совершения хулиганских действий. В августе 2015 года задержан предполагаемый организатор сообщества – 36-летнего ранее судимый житель Набережных Челнов. Активными участниками являлись 34-летний брат лидера и 5 их товарищей в возрасте от 31 до 34 лет, один из которых скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В общей сложности к уголовной ответственности привлечены 10 человек.

12 апреля 2016 года действия группировки квалифицированы следствием по ч. 1 и ст. 210 УК РФ – «Организация и участие в преступном сообществе». Им вменяется вменяется умышленное причинение вреда здоровью, побои, кражи, мошенничество, разбой, вымогательство, умышленное уничтожение имущества и хулиганство.

К слову, в марте 2017 года один из обвиняемых, заключивший досудебное соглашение со следствием, осужден и приговорен к 3 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.