В Челнах перед судом предстанет ОПГ “52 комплекс”

В Набережночелнинский городской суд передали материалы уголовного дела организованной преступной групировки "52 комплекс".
- Сообщество было взято в оперативную разработку в 2014 году. Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью установили, что группировка была образована по классическому принципу территориальности (ее участники проживали на территории 52 комплекса г. Набережные Челны), имела четкую иерархическую структуру, отличалась мобильностью и сплоченностью, - цитирует пресс-служба МВД по РТ официального представителя МВД России Ирину Волк.
По оперативной информации участники сообщества вымогали деньги у водителей, подрабатывающих частным извозом у одного из развлекательных центров города, и у владельцев интернет-кафе, которые занимались организацией незаконных игр. Под видом «крышевания» деятельности водителей и интернет-кафе, подозреваемые угрожали применением насилия и повреждением имущества. В случае неповиновения, угрозы воплощались.
В мае 2015 года трое участников группировки были задержаны сотрудниками полиции в момент избиения потерпевших на остановке общественного транспорта. Следственным управлением УМВДгорода возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.
Еще одного из участников группировки задержали в июле 2015 года также в момент совершения хулиганских действий. В августе 2015 года задержан предполагаемый организатор сообщества – 36-летнего ранее судимый житель Набережных Челнов. Активными участниками являлись 34-летний брат лидера и 5 их товарищей в возрасте от 31 до 34 лет, один из которых скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В общей сложности к уголовной ответственности привлечены 10 человек.
12 апреля 2016 года действия группировки квалифицированы следствием по ч. 1 и ст. 210 УК РФ – «Организация и участие в преступном сообществе». Им вменяется вменяется умышленное причинение вреда здоровью, побои, кражи, мошенничество, разбой, вымогательство, умышленное уничтожение имущества и хулиганство.
К слову, в марте 2017 года один из обвиняемых, заключивший досудебное соглашение со следствием, осужден и приговорен к 3 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Комментарии посетителей
Lala, Вы - врач скорой помощи или врач кардиолог ??? В статье даёт советы ПРАКТИКУЮЩИЙ доктор...А Вы - доктор ???
ей кинули мелкую рыбешку а она подумала что удочка тоже рыба
Ну начнем с того что скорые не забирают пожилых и не ставят им инфаркт или инсульт,стараются отмазаться от...
ну конечно. не путосу же в метро идти людей взрывать. Семья этого несчастного скорее всего уже обеспечена на...
Он не дурачок, за такие тексты они бабки свои получают... Потом сами же и свалят в якобы ненавистную ими...
Ты дурачок совсем ? Или бояры перепил ?
Полностью согласен. Добавлю лишь, что в нормальных странах – государство держит иеговистов под надзором,...
Хочется верить в другое. В то, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до полного отказа и...
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нет, в “скорой” я не работаю. А очень хотелось бы, чтобы было так, так вы говорите.
Надеюсь, Олеся, что вы не работаете в скорой помощи, вы ведь судите о своих впечатлениях о произошедшем... И я...
надо жалобы отправлять в УФАС
К сожалению, никого эти случаи ничему не учат.
Очень печально! Настоящих пацифистов запрещают. Наша планета остается воинственной, а с этой реальностью...
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Не люблю организации с тоталитарным душком. Поэтому, к иеговистам – никаких симпатий не испытываю. Но и...
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