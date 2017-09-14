В Челнах перекроют движение по двум проспектам

16 сентября в связи с проведением в Набережных Челнах «Кросса Татарстана–2017» перекроют движение на проспектах Чулман и Хасана Туфана. Время – с 9:30 до 12:00.

Отрезок пр. Чулман, на котором ограничат движение – дорога от Дворца торжеств до автобусной остановки «Проспект Чулман». На пр. Хасана Туфана в обоих направлениях перекроют дорогу от ул. Раскольникова до пр. Чулман.