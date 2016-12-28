Вход | Регистрация
Курсы валют (28.12.2016):
$60.9084+0.0556 63.7285+0.186
Погода в Набережных Челнах:
Пасмурно Пасмурно Пасмурно
-4° -3° -3°
День
28 декабря		 Вечер
28 декабря		 Ночь
29 декабря
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
28 декабря в 09:50
В Челнах пешеходы массово жалуются на снежные завалы
В Челнах пешеходы массово жалуются на снежные завалы

Снег, убираемый с магистралей, дорожная техника сваливает у обочин и пешеходных переходов.

28 декабря в 08:56
Спасатели нашли на месте крушения ТУ-154 еще три тела погибших
Спасатели нашли на месте крушения ТУ-154 еще три тела погибших

Общее число обнаруженных тел достигло 15, также найдены 223 фрагмента тел.

28 декабря в 08:12
Запускать салюты в Челнах можно на 4 площадках
Запускать салюты в Челнах можно на 4 площадках

Использовать пиротехнику можно в парке Победы, на городском пляже и Сармановском тракте, в Сидоровке.

27 декабря в 19:57
Сегодня в Набережных Челнах после капремонта открылся Дом ребенка
Сегодня в Набережных Челнах после капремонта открылся Дом ребенка

Зданию Дома ребенка уже 34 года - и это его первый капремонт. Оно состоит из двух отделений: в первом живут дети от рождения до 18 месяцев, во втором — от полутора до четырех лет.

27 декабря в 18:55
В Челнах эвакуировали посетителей «Торгового квартала»
В Челнах эвакуировали посетителей «Торгового квартала»

Соответствующее видео разместили горожане в социальных сетях.

27 декабря в 15:20
В Челнах изъяли крупную партию спиртосодержащей продукции
В Челнах изъяли крупную партию спиртосодержащей продукции

Более 8000 литров продукции хранилось на складе, расположенном в промышленном районе города.

27 декабря в 13:04
Валокордин будет продаваться по рецепту
Валокордин будет продаваться по рецепту

Новшество при реализации в аптеках спиртосодержащего препарата начнет действовать со второго квартала 2017 года.

27 декабря в 10:05
Обувная фабрика «Спартак» заявляет о банкротстве из-за блокировкой счетов в Татфондбанке
Обувная фабрика «Спартак» заявляет о банкротстве из-за блокировкой счетов в Татфондбанке

В 2015 году фабрика «Спартак», по ее данным, отгрузила 255,1 тыс. пар обуви на сумму 377,6 млн руб.

27 декабря в 09:30
В убийстве предпринимателя в Челнах подозревают душевнобольного
В убийстве предпринимателя в Челнах подозревают душевнобольного

Подозреваемый сознался, что на преступление его толкнули внутренние голоса.

27 декабря в 08:31
Камский детский медицинский центр в Челнах принял более 7000 родов
Камский детский медицинский центр в Челнах принял более 7000 родов

В этом году в стенах Перинатального центра у челнинских семей родились две тройни. Это редкое явление. Тогда как двоен ежегодно рождается по 100 пар.

Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
Правда

Индекс правды: 85%
Проголосовало: 82

Требуется менеджер

Новости

Выпуск №49 от 22 декабря, 2016г.
28 декабря 2016г. 10:18

Новости Колумнисты Работа Объявления

Экономика |

Здоровье |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Вечерняя тренировка

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей
Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Карина Фазылзянова
Посмотреть все

Посмотреть все
Видео:
Бизнес-омбудсмен Татарстана: «Нам кровь нужна или нам жить сегодня надо?»
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




ГлавнаяВечерка On-Line
в 09:50
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах пешеходы массово жалуются на снежные завалы

В Челнах пешеходы массово жалуются на снежные завалы

Все больше жалоб в последние дни поступает в "Народный контроль" от челнинцев, которые недовольны уборкой снега. 

"Почистили снег с дороги, молодцы. Но зачем засыпать пешеходные переходы? Сегодня утром не смогла пройти с коляской. Спасибо прохожие помогли. Неужели о нас, мамочек с колясками,  никто не думает. Так же нельзя!" - написала Дильнара.

"Не очищают снег вдоль дорог по ул. Ак. Королева, особенно со стороны 62 к-са. Уже образовались сугробы, что затрудняет выезд со двора. Можно же установить знак уборка (которые устанавливают на других территориях) и убрать основательно, а не тяп-ляп как это делается обычно" - согласна с ней челнинка Лилия.

Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Утро, день, вечер, ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2016 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru