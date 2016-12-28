В Челнах пешеходы массово жалуются на снежные завалы

Все больше жалоб в последние дни поступает в "Народный контроль" от челнинцев, которые недовольны уборкой снега.
"Почистили снег с дороги, молодцы. Но зачем засыпать пешеходные переходы? Сегодня утром не смогла пройти с коляской. Спасибо прохожие помогли. Неужели о нас, мамочек с колясками, никто не думает. Так же нельзя!" - написала Дильнара.
"Не очищают снег вдоль дорог по ул. Ак. Королева, особенно со стороны 62 к-са. Уже образовались сугробы, что затрудняет выезд со двора. Можно же установить знак уборка (которые устанавливают на других территориях) и убрать основательно, а не тяп-ляп как это делается обычно" - согласна с ней челнинка Лилия.
Комментарии посетителей
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Спасибо вам, внимательные читатели. Действительно была допущена ошибка - не миллионов, а миллиардов,...
4,6 млрд
Скорее всего, СМИ что-то там не дослушали. Деньги действительно смешные на такую толпу народа.
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Ещё раз повторяю: не выдавайте свои мысли за мысли других людей. И человек мне понравился, и интервью мне...
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“- Ситуация находится под нашим контролем, – рассказал «Вечерке» руководитель ПФ Эдуард Фаттахов ” ... “- но...
Ох уж эти желтые заголовки.