В Челнах пешеходы массово жалуются на снежные завалы

Все больше жалоб в последние дни поступает в "Народный контроль" от челнинцев, которые недовольны уборкой снега.

"Почистили снег с дороги, молодцы. Но зачем засыпать пешеходные переходы? Сегодня утром не смогла пройти с коляской. Спасибо прохожие помогли. Неужели о нас, мамочек с колясками, никто не думает. Так же нельзя!" - написала Дильнара.

"Не очищают снег вдоль дорог по ул. Ак. Королева, особенно со стороны 62 к-са. Уже образовались сугробы, что затрудняет выезд со двора. Можно же установить знак уборка (которые устанавливают на других территориях) и убрать основательно, а не тяп-ляп как это делается обычно" - согласна с ней челнинка Лилия.